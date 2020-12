La Reconnaissance US de la marocanité du Sahara, un tournant historique et décisif dans le dossier de la cause nationale (Association d’amitié maroco-russe)

mercredi, 16 décembre, 2020 à 18:39

Moscou – La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, constitue un tournant historique et décisif dans le dossier de la cause nationale, a affirmé l’Association d’amitié maroco-russe.

A l’instar de tous les acteurs associatifs, l’Association de l’amitié maroco-russe exprime sa fierté pour les victoires et succès engrangés par la diplomatie marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sujet de la question nationale, couronnés par la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, a souligné l’association dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

La dynamique diplomatique marocaine continue, aux niveaux régional, africain et international et la conviction des États-Unis de la justesse de la cause nationale reflètent clairement le sérieux et la crédibilité du choix du Maroc et de l’initiative d’autonomie dans les provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté marocaine, ajoute la même source.

L’Association met l’accent sur la pertinence et la prééminence du plan d’autonomie qualifié par la communauté internationale de solution sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à un règlement de ce conflit artificiel.

L’Association d’amitié maroco-russe a par ailleurs salué la position ferme du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, de continuer à porter haut et fort la juste cause palestinienne et de soutenir la solution à deux États, tout en affirmant que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce conflit.