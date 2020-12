La reconnaissance US de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, une “réalisation historique” (expert mauritanien)

jeudi, 17 décembre, 2020 à 18:41

Nouakchott – La reconnaissance par les États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue une “réalisation historique sans précédent”, a indiqué jeudi le président du Centre afro-canadien de recherches stratégiques, le Mauritanien Cheikh Ahmed Amin.

Cette reconnaissance de taille et de grande valeur vient s’ajouter aux victoires que le Maroc a remportées sur le terrain, a-t-il déclaré à la MAP, citant le rétablissement de la situation normale à El Guerguerat et l’ouverture de consultas par plusieurs pays dans les villes de Dakhla et de Laâyoune au Sahara marocain.

Cheikh Ahmed Amin, qui est également directeur du site web mauritanien “anbaa.info”, a affirmé que la position du Maroc sur la question palestinienne “est constante”.

Il a rappelé, dans ce contexte, que SM le Roi Mohammed VI avait affirmé, lors des deux appels téléphoniques avec le président américain, Donald Trump, et le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, que la position du Maroc soutenant la cause palestinienne “demeure inchangée”, et que le Royaume ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien.

Le 10 décembre, dans un entretien téléphonique avec le président américain, SM le Roi avait souligné les positions constantes et équilibrées du Royaume au sujet de la question palestinienne, affirmant que le Maroc soutient la solution à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.