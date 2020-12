La reconnaissance US de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, fruit d’une politique claire et réaliste (écrivain libanais)

dimanche, 13 décembre, 2020 à 18:13

Le Caire – La reconnaissance du président américain Donald Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara est le fruit d’une politique claire et réaliste et constitue une réalisation d’une grande importance en matière de préservation de l’intégrité territoriale du Maroc, souligne l’écrivain et journaliste libanais, Khairallah Khairallah.

Dans un article publié dans les journaux +Al Arab+ londonien, +Arrai+ koweïtien et sur le site d’information libanais +Al Moustakbal+, l’écrivain libanais a noté que la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara intervient pour barrer la route à tout chantage à venir dans ce domaine.

La question du Sahara est un conflit artificiel qui révèle la volonté de l’Algérie de provoquer le Maroc et d’utiliser cette carte pour empêcher le Royaume de jouer son rôle constructif au niveau de son environnement africain, arabe et international, a-t-il ajouté.

Et de relever que le Maroc a réalisé en 2020 une grande percée dans la question du Sahara, notamment après avoir mis un terme de manière pacifique aux tentatives du pion de l’Algérie, le polisario, visant à bloquer la circulation au niveau du passage de Guerguarat reliant le Maroc et la Mauritanie.

Il n’est un secret pour personne que le Maroc déploie tous ses moyens et contacts pour le développement à travers l’action menée par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il enchaîné, relevant que le Souverain est convaincu que la lutte contre la pauvreté est primordiale pour éradiquer toutes les formes de terrorisme et de l’extrémisme

La clarté est la marque de fabrique de la politique marocaine aussi bien au niveau intérieur qu’extérieur, a estimé l’auteur de l’article, rappelant que le Maroc a toujours œuvré pour la paix et la stabilité dans la région du Moyen Orient.

Pour lui, le Maroc a mis la reprise des relations avec Israël dans le cadre des principes historiques du Royaume, en l’occurrence l’engagement permanent à défendre la cause palestinienne juste, rappelant que le communiqué du cabinet Royal était éclair dans ce sens.