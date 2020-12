La reconnaissance US de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une “victoire diplomatique historique” (Association maghrébine)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 0:06

Nouakchott- L’Association maroco-mauritanienne pour la défense de l’unité maghrébine a qualifié de “victoire diplomatique historique” la décision de Washington de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association, Cheikhani Ould Cheikh a souligné que cette “victoire historique” de la diplomatie marocaine intervient après les revers successifs essuyés par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a également qualifié la décision américaine d'”historique” et son timing de “stratégique”, ajoutant que les relations entre Rabat et Washington seront renforcées davantage grâce à l’ouverture d’un consulat américain dans la ville de Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud et au service de la stabilité de la région.

Il a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir-Al Mouminine, est le garant de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant l’accent sur le rôle de l’institution d’Imarat al-Mouminine dans la préservation de la spécificité du Maroc de garder des liens de communication permanente avec ses communautés d’autres religions monothéistes.

Dans ce sens, il a rappelé l’appel d’Al-Qods/Jérusalem signé par Sa Majesté le Roi, Commandeur des Croyants, et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite de Sa Sainteté à Rabat le 30 mars 2019.