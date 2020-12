La reconnaissance US, un tournant dans l’histoire de la région (site jordanien)

dimanche, 13 décembre, 2020 à 22:27

Amman – La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara marque un tournant historique dans le conflit régional autour du Sahara marocain de même qu’elle vient auréoler un travail de très longue haleine mené par le Maroc, écrit le site d’information jordanien “Ammon”.

Cette décision constitue le prolongement du soutien des Etats Unis d’Amérique au plan marocain d’autonomie comme solution sérieuse et crédible à la question du Sahara marocain, souligne le site jordanien, ajoutant que cette reconnaissance revêt une grande importance car émanant d’une grande puissance mondiale très influente au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.

Aussi, peut-on lire, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara induira également un tournant dans le traitement de la question du Sahara marocain, car décidée par le pays qui a formulé toutes les résolutions du Conseil de sécurité visant la solution politique de ce différend régional.

“Cette décision juridique a un effet immédiat et se décline en quatre principaux volets : la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur tout le Sahara, le soutien du plan marocain d’autonomie comme étant la seule voie d’un règlement définitif et pérenne du conflit, l’ouverture d’un consulat général à Dakhla et, enfin, l’encouragement de l’investissement dans le Sahara marocain”.

Cette décision, affirme “Ammon”, n’a pas été prise en contrepartie du rétablissement des relations diplomatiques en le Maroc et Israël. De ce fait, elle ne compromettra en aucun cas la défense par le Maroc de la cause palestinienne juste, comme l’a affirmé SM le Roi Mohammed VI lors de Son entretien téléphonique avec le président américain”.