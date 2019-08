Le record de 541 jours sans gouvernement hante la Belgique

vendredi, 30 août, 2019 à 11:15

Afaf Razouki

Bruxelles – Hantés par les longs épisodes de blocage politique, les Belges ne peuvent pas s’empêcher de craindre le pire, avec toujours dans un coin de la tête le record de 541 jours sans gouvernement battu au cours de la législature 2010-2011.

Trois mois après le triple scrutin fédéral, régional, et européen de mai dernier, le bout du tunnel semble encore loin avec des négociations gouvernementales au point mort à tous les niveaux.

A l’exception des gouvernements de la Communauté germanophone et de la région bruxelloise, un statu-quo inquiétant prévaut dans les régions wallonne et flamande ainsi qu’au niveau fédéral.

Avec ce bilan post-électoral mince, un air de pessimisme plane sur la scène politique belge, augurant une rentrée sous le signe de l’enlisement, après un été au ralenti.

Depuis des semaines, les négociations pataugent entre les différents partis. Et ce ne sont pas les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, désignés par le Roi Philippe pour identifier les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral, qui diront le contraire.

Les deux informateurs, qui devront présenter le 9 septembre un nouveau rapport au Roi des Belges après une énième prolongation de leur mission, ne peuvent que constater combien la tâche qui leur a été confiée est laborieuse au vu des profondes divergences qui existent entre les partis.

Leur plus grande réalisation pour le moment a été de réunir à deux reprises autour de la même table les deux premiers partis du pays, le parti nationaliste flamand (N-VA) et le parti socialiste (PS) francophone ainsi que cinq autres partis (Mouvement réformateur-MR, les Chrétiens-démocrates flamands-CD&V, les Libéraux-démocrates flamands-Open VLD, le parti socialiste flamand-sp.a et le parti écologique flamand-Groen) qui pourraient être de la partie pour la formation du futur gouvernement. Si certains diront que c’est un début encourageant, les visions des uns et des autres restent difficiles à concilier si bien que le processus de formation gouvernementale peine à être enfin lancé.

Difficile donc de trouver un terrain d’entente pour ces formations dont les priorités politiques, les programmes socio-économiques et les projets institutionnels sont souvent aux antipodes.

Pour débloquer cette situation inextricable, la priorité reste de savoir si le PS et la N-VA, premiers partis de leur communauté linguistique, vont mettre de côté leurs désaccords pour entamer des négociations en vue de la mise en place d’une coalition gouvernementale.

La législature précédente a notamment cristallisé les tensions entre les deux partis qui jugent “impensable” une cohabitation au sein de l’exécutif.

Le PS a ainsi réitéré à maintes reprises son refus de gouverner avec la N-VA qui prône “le confédéralisme” avec l’espoir d’aboutir à une plus grande autonomie pour la Flandre. “Cela ne sert à rien d’essayer. Même de parler. PS et N-VA sont incompatibles”, avait martelé récemment Laurette Onkelinx, présidente de la section bruxelloise du parti socialiste francophone.

Les nationalistes flamands refusent, quant à eux, de négocier avec les socialistes francophones si “le confédéralisme” n’est pas mis au centre des pourparlers.

Ce refus catégorique est également exprimé par le parti francophone Ecolo qui, a réalisé une percée remarquable lors du scrutin de mai dernier, mais qui a décidé de boycotter les rencontres organisées par les deux informateurs royaux pour ne pas être autour de la même table avec les nationalistes flamands.

“Tout nous oppose à la NV-A : vision de société, méthodes, priorités, etc. Nous considérons qu’il n’y a pas la moindre option pouvant associer notre parti à la NV-A”, avait affirmé Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo.

Si le mariage entre le PS et la N-VA s’avère impossible, les observateurs estiment qu’une sortie de l’impasse nécessite d’exclure l’un ou l’autre. Alors que le gouvernement sortant, la “suédoise”, coalition de droite et centre-droit entre le MR, la NVA, le CD&V et l’Open VLD ne peut être reconduit faute de majorité parlementaire, l’option la plus plausible serait une coalition “arc-en-ciel” (socialistes, libéraux et écologistes) renforcée par le CD&V. Toutefois, cette coalition ne refléterait pas spécialement le choix des électeurs flamands puisqu’elle compterait des formations minoritaires dans le groupe néerlandophone au Parlement.

Si les positions politiques éloignées voire inconciliables des partis mettent en évidence les tensions communautaires toujours omniprésentes en Belgique, les craintes d’un long blocage politique grandissent dans ce pays dirigé par un gouvernement en affaires courantes depuis décembre 2018, suite à la chute de la coalition gouvernementale menée par le libéral Charles Michel, sur fond de refus des nationalistes flamands de la N-VA du pacte mondial sur la migration.

Largement minoritaire au Parlement, ce gouvernement en affaires courantes est pourtant amené à se prononcer sur des sujets prioritaires et à prendre des décisions cruciales pour éviter la paralysie du pays.

Cette situation confuse suscite plusieurs interrogations sur la légitimité de ce gouvernement provisoire et de ses décisions.

La désignation dimanche dernier de l’informateur royal et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, comme candidat commissaire européen pour la Belgique a jeté un pavé dans la mare, déclenchant de vives réactions au sein de la classe politique et des médias.

Dans un éditorial, le journal La Libre Belgique s’interrogeait si l’exécutif belge “soutenu par une très petite minorité au Parlement” est habilité à prendre “des décisions qui engagent le pays pour les cinq prochaines années”.

“La question divise le monde politique et les constitutionnalistes. Pour les uns, le gouvernement belge peut, doit même continuer à fonctionner pour éviter la paralysie du pays. Pour d’autres, sous peine de violer gravement la Constitution, l’exécutif doit soumettre ses grandes décisions au Parlement, au risque d’être éconduit en fonction des majorités de circonstance qui s’y créent”, avait souligné l’éditorialiste.

La situation du gouvernement se trouve également compliquée par la nomination du Premier ministre en affaires courantes, Charles Michel au poste de Président du Conseil Européen, fonction qu’il devrait rejoindre au plus tard en novembre prochain.

La Belgique se retrouve donc dans l’urgence de se doter d’un gouvernement majoritaire afin de gérer au cours des prochains mois des dossiers épineux comme l’élaboration du budget, les réformes sociales et économiques, le changement climatique ou encore l’après-Brexit.

Mais en l’état actuel des choses, nul ne peut prédire combien de temps prendra le processus de formation d’une coalition gouvernementale.

Face à la difficulté de parvenir à un compromis entre les différents partis, les médias ont récemment évoqué la possibilité d’un retour aux urnes afin d’éviter que le pays s’enlise dans une grave crise politique et institutionnelle.

Selon les observateurs, cette solution de dernier recours nécessitera une majorité au Parlement, ce qui est loin d’être acquis vu les fortes divergences entre les différentes formations politiques.