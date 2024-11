La réforme du dispositif institutionnel dédié aux MRE, annoncée par SM le Roi, confortera la diaspora dans son action à travers le monde (Expert)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:30

Paris – La réforme du dispositif institutionnel en direction des Marocains résidant à l’Etranger (MRE), annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son Discours à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, confortera la diaspora dans son action culturelle, sociale et économique à travers le monde, a souligné Hicham Kasraoui, consultant en stratégie, expert à l’Institut marocain d’Intelligence Stratégique.

«Le Discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte a eu un écho particulier chez les membres de notre diaspora dans les quatre coins du monde», a affirmé M. Kasraoui dans une déclaration à la MAP.

Rappelant que le Souverain a salué le rôle actif que joue la communauté marocaine établie à l’étranger dans la défense des intérêts vitaux du Royaume, l’expert marocain a expliqué que l’architecture institutionnelle annoncée par SM le Roi constitue un nouveau virage dans le domaine de la gestion des affaires de la Communauté marocaine résidant à l’étranger.

Selon lui, ce re-engineering Royal du dispositif institutionnel dédiée à la diaspora, confirme également “la validité et la légitimité de la mission que les Marocains du monde se sont toujours donnée, à savoir, le renforcement des liens humains et culturels avec les pays de résidence, la défense de nos causes sacrées, en premier lieu celle du Sahara marocain et la contribution au développement socio-économique de la Mère Patrie, le Maroc, à travers la construction de ponts et de liens entre les deux pays”.

À ce titre, a ajouté M. Kasraoui, il est intéressant de rappeler les deux caractéristiques clés qui distinguent la diaspora marocaine partout dans le monde : “sa très forte intégration dans les sociétés d’accueil et son profond attachement à l’identité et à la culture marocaines” .