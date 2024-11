La réforme des instances en charge des MRE renforcera davantage l’implication des Marocains du monde dans le développement de la Mère-Patrie (Expert)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 11:59

Paris – La réforme des instances en charge des MRE, annoncée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son discours à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, renforcera davantage l’implication des Marocains du monde dans le développement socio-économique de la Mère-Patrie, a affirmé Karim Basrire, consultant en stratégie basé à Paris.

M. Basrire, qui a rappelé que cette inflexion institutionnelle impulsée par le Souverain intervient en réponse au Discours Royal d’août 2022 dans lequel Sa Majesté le Roi avait dressé un diagnostic sans concession de la gouvernance actuelle de la question des MRE, a relevé que les nouvelles structures prévues constituent «un Momentum pour 2024 ».

La réforme de l’architecture institutionnelle des instances en charge des MRE ordonnée par Sa Majesté le Roi, a-t-il estimé, «insufflera une dynamique nouvelle et permettra d’optimiser et de renforcer l’implication des Marocains du monde dans le développement socio-économique de notre Royaume».

«Notre diaspora est compétente et diversifiée. Elle est attachée viscéralement au Maroc et souhaite plus que tout jouer un rôle positif dans son développement économique accéléré. Nous avons des pierres précieuses aux quatre coins de la planète dans tous les secteurs : nouvelles technologies, industrie, chimie aérospatiale, sport etc», a affirmé M. Basrire, chargé du groupe tech-innovation au sein de la 13ème région de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du Monde.