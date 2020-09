La réforme de la politique migratoire du Maroc est inspirée par la vision Royale (ambassadeur)

Rome – La réforme de la politique migratoire avec courage, responsabilité et humanisme, est inspirée par la vision et les directives éclairées de SM le Roi Mohammed VI, un geste inédit dans un pays du Sud, a déclaré mardi l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla.

S’exprimant lors d’un webinaire sur la coopération italienne au Maroc pour la promotion de l’intégration des immigrés, organisé par le Comité européen pour la formation et l’agriculture (CEFA) et Progettomondo, M. Balla a affirmé que “l’intérêt du Royaume du Maroc pour la question migratoire n’est ni récent, ni circonstanciel. Il constitue un engagement volontaire qui s’exprime à travers une politique, humaniste dans sa philosophie, globale dans son contenu, pragmatique dans sa méthode et responsable dans sa démarche, et qui a été saluée de manière unanime et a valu au Maroc les encouragements de la communauté internationale”.

M. Balla a ajouté que des progrès considérables durant les dernières années qui illustrent l’ampleur et la profondeur du changement impulsé par cette nouvelle politique ont été enregistrés, notamment la réalisation des campagnes de régularisation de 2014 et celle de 2016.

Ces opérations de régularisations, a indiqué l’ambassadeur du Maroc, témoignent de l’engagement du Maroc à poursuivre sa politique d’ouverture et d’hospitalité, offrant de la sorte une garantie d’intégration et une meilleure protection à cette catégorie vulnérable.

Cette politique humanitaire a habilité le Maroc à abriter en 2018, à Marrakech la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sur des migrations sûres, ordonnées et régulières et à co-présider avec l’Allemagne le Forum mondial pour la migration et le développement, en 2017 et 2018, a conclu M. Balla.