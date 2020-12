La Région de Guelmim-Oued Noun soutient les victoires de la diplomatie royale (Mme Bouaida)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 23:53

Guelmim – La présidente du Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a fait part, mercredi, du soutien de la Région aux victoires de la diplomatie royale au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

Mme Bouaida a fait cette déclaration à la MAP à l’issue d’une réunion à distance tenue par le ministre de l’Intérieur avec les walis et présidents des régions, consacrée au suivi de la mise en œuvre du projet de la régionalisation avancée,

En tant que présidents de Régions, “nous avons exprimé au cours de cette réunion notre soutien et notre joie pour tous les acquis récents réalisés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a-t-elle relevé, citant notamment la sécurisation du passage d’El Guerguarat et la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

La présidente du conseil régional de Guelmim-Oued Noun a fait observer que cette reconnaissance, qui a “de très grandes significations”, constitue “un tournant majeur et un changement important” dans l’évolution du dossier du Sahara marocain.

Elle a ajouté que cette rencontre a été l’occasion de se féliciter des accords qui ont été signés mardi devant Sa Majesté le Roi, entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis et l’Etat d’Israël.

Tous ces acquis réalisés par la diplomatie royale renforceront la voie de développement souhaitée par SM le Roi, qui a permis aux trois régions du Sud du Royaume de prendre les devants en termes de mise en oeuvre du modèle de développement, a fait remarquer Mme Bouaida.

A cet égard, elle a rappelé la réaction “forte et positive” aux niveau populaire et institutionnel dans la région de Guelmim Oued Noun, en faveur de ces décisions et ces acquis.

D’autre part, elle a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur le processus de régionalisation avancée, rappelant la forte volonté de tous en vue de mettre en œuvre ce chantier national dans les plus brefs délais.

Il a été également question d’évaluer le bilan des documents de référence pour chaque région, a relevé Mme Bouaida, rappelant que le Conseil de la région de Guelmim Oued Noun a déjà approuvé le schéma régional d’aménagement du territoire, qui a été validé par le ministère de l’Intérieur, en plus du plan de développement régional.

Elle a en outre affirmé qu’il existe une forte volonté de l’État de donner une forte impulsion à la numérisation, qui a déjà connu un bond important en 2020 du fait de la crise sanitaire de Coronavirus.

Mme Bouaida a aussi appelé à une mobilisation globale pour la réussite de ce chantier, car il facilite l’accès aux services et consacre la transparence et la bonne gouvernance. La mise en oeuvre optimale de ce chantier aura ainsi un impact positif sur la qualité des services fournis aux citoyens, a-t-elle dit.

Elle a conclu que tout le monde était d’accord sur la nécessité de mettre en application tous ces chantiers avant la fin du mandat des présidents de régions, estimant que ce mandat constitue une étape constituante pour faire réussir la régionalisation avancée et la décentralisation administrative.