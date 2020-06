Rehamna : Le tissu coopératif en quête d’une nouvelle relance post Covid-19

Benguérir – A l’instar de nombre de secteurs productifs fortement impactés par la pandémie du Covid-19 au Maroc, le tissu coopératif, qui constitue l’un des piliers de l’économie locale dans plusieurs provinces du Royaume, n’a pas été non plus épargné par les effets négatifs de cette crise et des mesures d’accompagnement de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, ayant conduit à l’arrêt de l’activité économique.

Ainsi, le tissu coopératif dans la province de Rehamna, qui se caractérise par la variété de ses champs d’activité et d’intervention (agriculture, artisanat, plantes médicinales entre autres), représente l’un des secteurs productifs et contributeurs à l’économie sociale à l’échelle locale.

Malgré cette situation difficile induite par le nouveau coronavirus, les coopératives opérant dans la province demeurent en quête d’un nouveau redémarrage de leurs activités après la levée du confinement sanitaire, à même de surmonter les conséquences socio-économiques de la pandémie, surtout que ces entités jouent un rôle majeur dans la réalisation du développement durable sur les plans économique et social, la lutte contre le chômage et la pauvreté et l’intégration des petits producteurs dans le marché.

Face à ces circonstances exceptionnelles, certaines coopératives au niveau de la province, en général, et de la ville de Benguérir, en particulier, ont réorienté leurs activités pour être en phase avec les exigences de la conjoncture sanitaire actuelle, alors que d’autres ont vu leurs activités totalement paralysées suite à l’arrêt de la dynamique économique.

Ainsi, la coopérative “Ibdaat Rehamna”, active à Benguérir et spécialisée dans la couture et la broderie, a réorienté ses activités pour mieux s’adapter aux besoins des marchés local et régional et ce, en procédant à la fabrication des masques de protection.

Cette unité, qui comprend une vingtaine d’employés (hommes et femmes), a augmenté sa capacité productive pour atteindre actuellement entre 2.000 et 3.000 masques de protection par jour, qui sont de haute qualité et lavables pour cinq fois au maximum, avec la possibilité de hausser la cadence de production en cas de besoin.

Dans ce sens, la présidente de la coopérative, Majida El Berkaoui, a indiqué que la réorientation de l’activité de cette structure opérant initialement dans le domaine de l’artisanat, vers la production des masques de protection a été dictée par la particularité de la conjoncture sanitaire actuelle et le souci de pouvoir s’adapter à tous les scénarii d’ordre économique.

Elle a précisé, dans une déclaration à la MAP, que la coopérative a, dès l’obtention de l’autorisation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), entamé l’opération de production, ajoutant qu’elle a bénéficié de l’accompagnement de l’OCP en matière de commercialisation de ces masques, afin de l’inciter à aller de l’avant dans cette initiative citoyenne.

Et Mme El Berkaoui de noter que la commercialisation de ces bavettes se limite actuellement aux épiceries et aux pharmacies et parapharmacies au niveau de Benguérir, sans oublier des tentatives “modestes” de mise en vente à Marrakech et à Casablanca. Elle a, dans la foulée, appelé les parties compétentes à encourager de telles actions et à davantage de collaboration à ce sujet.

Si la coopérative “Ibdaat Rehamna” a réussi à adapter son activité aux exigences de la conjoncture actuelle, d’autres, en revanche, se sont retrouvées à l’arrêt, en raison de la nature de leur travail comme la coopérative “Annour” des électriciens à Benguérir.

Composée de 40 ouvriers opérant au niveau des chantiers de construction et des complexes résidentiels, cette coopérative a arrêté ses activités suite à une décision des autorités publiques en vue d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 parmi la main d’oeuvre.

A ce propos, le président de ladite coopérative, Allal Naciri, a souligné que le nouveau coronavirus a engendré l’arrêt total des activités dans le domaine du Bâtiment et des Travaux publics (BTP), qui constitue l’un des secteurs contributeurs au développement de la province et à la garantie de revenus aux ouvriers dans les chantiers.

Il a expliqué, dans une déclaration similaire, que cette situation a impacté le vécu quotidien d’un grand nombre des membres de la coopérative, tout en se félicitant du soutien dont ils ont bénéficié grâce au Fonds dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19.

Après avoir émis le vœu de voir les activités de construction reprendre prochainement, il a relevé que les coopératives opérant dans le domaine du BTP demeurent engagées pour la mise en œuvre des mesures et dispositifs adoptés par les pouvoirs publics en vue d’éviter tout risque de propagation de la pandémie, surtout après la levée du confinement.

Par ailleurs, les différentes parties concernées par le développement et le renforcement du tissu coopératif dans la province de Rehamna veillent à accompagner les coopératives oeuvrant dans les divers secteurs productifs, en vue d’atténuer les effets socio-économiques induits par la pandémie du nouveau coronavirus sur ces entités.

Dans ce cadre, le chef de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination à la préfecture de Rehamna, Mohamed Najah, a souligné que la province dispose d’un important tissu coopératif, composé de plus de 256 coopératives, dont la majorité est active dans le domaine agricole (78%), alors que 21% d’entre elles opèrent dans le secteur de l’artisanat.

Et de poursuivre que les activités de certaines coopératives ont été mises à l’arrêt durant la période de confinement, alors que d’autres ont poursuivi leur travail, notamment celles à vocation agricole.

M. Najah a estimé qu’avec la levée progressive du confinement sanitaire, il sera impératif d’assurer l’accompagnement de la reprise des activités de ces coopératives par plusieurs intervenants, à travers la formation au marketing digital, la recherche de la clientèle, le développement des compétences et des capacités de production et la sensibilisation à l’importance du respect des mesures préventives.

Il a, dans ce sens, appelé les coopératives locales à accompagner le progrès technologique et scientifique que connaît le Royaume, par le biais de la création de groupements et de la recherche des moyens d’accès à de nouveaux marchés, affirmant que la préfecture de la province de Rehamna va accompagner et faciliter, avec le concours des partenaires et des départements ministériels concernés, la reprise par les coopératives de leurs activités.

Eu égard à la situation induite par la propagation de la pandémie du Covid-19 à laquelle a été confronté le tissu coopératif à Rehamna et dans les autres provinces du Royaume, il demeure, donc, essentiel de favoriser la fédération des efforts de tous les intervenants afin de venir en aide à ces coopératives lors de la reprise de leurs activités et de les doter des instruments et compétences nécessaires pour apporter leur pierre à l’édifice du développement local.