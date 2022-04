La relance des relations maroco-espagnoles, une consécration du rêve des deux pays de créer un espace d’intégration économique (journal)

samedi, 23 avril, 2022 à 18:02

Riyad – Le Maroc et l’Espagne ont une «relation complexe, multiforme, guidée par la géographie, l’histoire, le présent commun, et inévitablement l’avenir qui est régi par la nécessité de coexistence et de cohabitation dans un vaste espace considéré comme l’une des zones les plus sensibles en termes de géostratégie», a écrit le journal ‘’Asharq Al-Awsat’’.

Le journal indique dans un article d’opinion de Lahcen Haddad, membre de la Chambre des conseillers, intitulé ’’L’Espagne et le Maroc … L’autorité de la géographie et le destin de l’histoire’’, que le destin de l’Espagne et le Maroc est de partager non seulement une longue et riche histoire de concessions mutuelles, et de va-et-vient, mais des frontières sur deux mers et une vue commune sur le détroit de Gibraltar, la zone marine la plus importante du monde, connue pour son activité inlassable de commerce et de navigation.

L’auteur de l’article note que quiconque lit l’histoire des relations entre le Maroc et l’Espagne, sur une période d’au moins treize siècles, est fasciné par un vaste corpus d’événements, batailles, guerres, conquêtes, colonialisme, libération et interaction économique, sociale et culturelle, rappelant que la libération de l’Espagne de l’emprise du fascisme après la mort du général Francisco Franco en 1975 et la libération du Maroc de la domination des puissances coloniales de 1956 à 1975, ont constitué un tournant dans l’histoire des deux pays et dans l’histoire de leurs relations.

Il ajoute qu’au cours des quarante dernières années, les relations se sont développées et l’Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc (devant la France, qui reste le premier partenaire économique du Maroc), et le Maroc devient le premier partenaire commercial de l’Espagne en Afrique et le volume des échanges entre les deux pays est de 16 milliards d’euros, alors que le nombre d’entreprises espagnoles opérant au Maroc est estimé à plus d’un millier. La valeur du tourisme marocain en Espagne s’élève à un milliard d’euros, et le tourisme espagnol au Maroc est de près d’un milliard et deux cent millions d’euros, note le journal.

Et de souligner que l’opération de transit d’environ trois millions de Marocains résidant à l’étranger via le territoire espagnol pour entrer au Maroc pendant la saison d’été, rapporte environ un milliard d’euros à l’économie espagnole, sans compter environ sept cent mille Marocains résidant en Espagne, qui contribuent à construire l’économie espagnole, et transfèrent une bonne partie de leurs revenus à leurs familles au Maroc.

Quant au niveau sécuritaire, M. Haddad relève que des dizaines de cellules terroristes ont été démantelées en Espagne et au Maroc, grâce à la coopération exemplaire entre les services de sécurité des deux pays, ajoutant que l’échange d’informations, les opérations conjointes et la coopération avec les services sécuritaires des pays européens, américains, arabes et africains, est devenu un modèle à suivre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, le crime organisé et le crime transfrontalier, alors que le nombre de tentatives d’immigration avortées par les services de sécurité marocains ont atteint des dizaines de milliers.

L’auteur de l’article poursuit que les fuites enregistrées dans le domaine de la migration ici et là ne doivent pas occulter les efforts déployés par le Maroc, qui lui coûte annuellement environ un demi-milliard d’euros pour protéger ses frontières et les frontières de l’Union européenne contre l’immigration clandestine.

De l’avis de M. Haddad, ’’il y a ceux qui veulent tisser une autre histoire, un récit d’un type différent et alternatif. Ce sont les Podemos, l’extrême gauche qui soutient la thèse séparatiste du Front Polisario, et certains journalistes gauchistes’’, considérant que l’annonce du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez que la proposition marocaine sur l’autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible afin de régler le conflit du Sahara, a porté un coup dur à ce récit.

Il ajoute que la réponse a été violente de la part des opposants au rapprochement maroco-espagnol, car ils «voient dans la réalité de la position espagnole un affaiblissement de leurs thèses, d’autant plus qu’ils parient sur la poursuite des tensions entre les deux pays, car, selon eux, cette tension va rapprocher l’Espagne de l’Algérie et accélérer le rêve d’un Etat indépendant au Sahara marocain».

Il conclut que l’Etat espagnol, avec ses composantes politiques traditionnelles, son appareil sécuritaire et militaire, la classe économique et les gouvernements locaux, considère la revitalisation des relations stratégiques non seulement comme un investissement dans l’avenir, dans la sécurité de l’Europe et dans la prospérité de Sebta et Melilla (les deux villes marocaines occupées), les îles Canaries, l’Andalousie et d’autres, mais une fidélité au destin de l’Histoire et de l’autorité de la géographie dans la consécration du rêve hispano-marocain quant à la création d’un vaste espace d’intégration économique, de coopération en matière de sécurité et de développement conjoint des domaines maritimes et des ressources naturelles des deux pays.