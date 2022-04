Relations bilatérales Maroc-Espagne : Une volonté partagée d’aller de l’avant

mardi, 5 avril, 2022 à 14:39

Madrid – Conscients de l’importance capitale de préserver une relation solide et durable, le Maroc et l’Espagne, deux pays voisins qui partagent un potentiel immense de développement, sont décidés à donner à leur coopération une dimension plus solidaire et plus complémentaire, notamment en temps de difficultés.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite qu’effectuera, jeudi au Maroc, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez à l’invitation de SM Le Roi Mohammed VI.

Rabat et Madrid ont toujours affiché leur détermination à surmonter les difficultés et nouer une relation exemplaire, en vue de répondre de manière conjointe aux défis actuels, mais aussi de garantir un avenir prospère pour les deux peuples amis.

L’histoire l’a bien démontré. L’ambition partagée entre les deux pays de consolider leur partenariat ne s’est jamais flétrie.

C’est dans le cadre de cet esprit que s’inscrit le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2021, dans lequel le Souverain a appelé à l’inauguration d’une étape inédite dans les relations entre les deux pays, fondées sur la confiance mutuelle, la concertation permanente et la coopération franche et sincère.

Répondant à l’appel généreux de SM le Roi, le gouvernement espagnol a réaffirmé sa volonté inébranlable de s’engager avec le Maroc dans une dynamique renouvelée pour asseoir les bases d’une relation durable et orientée vers l’avenir, à la hauteur des liens séculaires et des intérêts communs unissant les deux Royaumes.

‘’Le gouvernement est fermement décidé à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, avec une feuille de route claire et ambitieuse’’, a souligné récemment le président de l’Exécutif espagnol, Pedro Sanchez devant les différents groupes parlementaires représentés au Congrès des députés.

Pour l’Espagne, le Maroc est ‘’un voisin et un partenaire stratégique indispensable’’, a-t-il assuré, ajoutant que ‘’tout au long de l’histoire, les deux pays ont tissé des liens humains, des accords et des relations qui ont forgé des intérêts communs’’.

Dans ce sens, les différentes déclarations des responsables espagnols exprimées dans ce sens ont réitéré la volonté de l’Espagne d’établir avec le Maroc les relations qui correspondent à deux pays voisins ayant une ‘’importance stratégique’’ dans tous les domaines, plus particulièrement en matière de contrôle migratoire, des échanges économiques et commerciaux et de lutte contre le terrorisme.

La visite officielle qu’effectuera M. Sanchez au Maroc, à l’invitation du Souverain, n’est que la concrétisation de la ferme volonté des deux pays de franchir une étape historique dans les relations bilatérales, sur la base d’une feuille de route claire et ambitieuse répondant aux aspirations des deux peuples amis.

Dans ce contexte, les responsables des deux pays se pencheront sur la mise en œuvre d’actions concrètes dans le cadre de cette feuille de route englobant tous les domaines du partenariat et intégrant toutes les questions d’intérêt commun dans un climat empreint de confiance et de transparence.