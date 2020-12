Renforcement des capacités de plaidoyer des MRE sur la question du Sahara : Trois questions au SG du CCME

samedi, 19 décembre, 2020 à 22:51

.- Propos recueillis par Abdelatif ABILKASSEM-.

Rabat- Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a lancé récemment un Programme de formation visant à qualifier les Marocains du monde en matière de plaidoyer au sujet de la question du Sahara marocain.

Dans un entretien accordé à la MAP, le Secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf répond à trois questions sur les nouveautés de ce projet et le rôle que jouent les Marocains du monde dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

1- De nombreux MRE ont manifesté récemment dans plusieurs capitales et grandes villes européennes en célébration des succès de la diplomatie marocaine dans l’affaire du Sahara. Comment évaluez-vous le rôle des Marocains du monde au service de la question de l’intégrité territoriale du Royaume ?

En fait, les Marocains du monde font depuis toujours preuve d’un esprit patriotique très élevé et d’un attachement effectif à toutes les questions de la Mère Patrie, y compris la question du Sahara marocain. Je veux rappeler, dans ce sens, que 138 membres de la communauté marocaine à l’étranger ont participé à la glorieuse Marche verte en 1975.

Les membres de la communauté marocaine à l’étranger se trouvent en première ligne pour défendre la première cause nationale, comme en témoignent les nombreuses manifestations récemment organisées à Paris, Bordeaux, Bruxelles et au Canada pour la défense de la justice de la cause de l’intégrité territoriale du Royaume, en mettant en avant les succès de la diplomatie marocaine dans ce cadre.

Je pense aussi qu’il est facile de dire que le Sahara est marocain depuis le Maroc, mais il n’est pas si facile d’affronter, en face à face, les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume à l’étranger. Cela nécessite des sacrifices. Des membres de la première génération de la communauté marocaine à l’étranger continuent de dépenser de leur argent depuis 1975 pour servir la cause nationale. Il y a aussi, parmi eux, ceux qui se mettent en danger aujourd’hui, car les gangs du “polisario” n’hésitent pas à utiliser des armes blanches et des matraques lors des manifestations organisées par les membres de la communauté à l’étranger à la défense de l’intégrité territoriale du Maroc. C’était le cas d’ailleurs dans la récente manifestation organisée à Paris, où des femmes marocaines ont été agressées par des pro-polisariens.

2- En vue de renforcer le rôle important des Marocains du monde dans la défense du Sahara marocain, vous avez annoncé un projet de qualification des Marocains du monde au plaidoyer en faveur de la question du Sahara. Ce projet comprend, entre autres, la création d’une bibliothèque numérique. En quoi consiste la bibliothèque, et quel est l’état d’avancement de ses travaux ?

Le CCME travaille actuellement sur la mise en place d’une bibliothèque numérique intégrée visant à renforcer les capacités des Marocains du monde sur le plaidoyer au sujet de la question du Sahara marocain. Actuellement, on travaille sur la digitalisation des livres, des ouvrages et des thèses traitant de la question du Sahara marocain dans tous ses aspects juridiques, historiques, géographiques et politiques, et dans le plus grand nombre de langues. On pourrait dire que cette bibliothèque numérique verra bientôt le jour, et sera prête d’ici deux mois au plus tard.

La réalisation de cette bibliothèque devrait fournir aux Marocains du monde des informations scientifiques, politiques, sociales, culturelles, historiques et géographiques sur le Sahara marocain, ainsi que sur le conflit artificiel créé autour de ce sujet. Nos MRE pourront ainsi se servir de ces données dans leur plaidoyer que ce soit pour réfuter les allégations du “polisario” dans les forums internationaux, ou bien pour éclairer l’opinion publique et la société civile européenne et américaine, qui est parfois influencée et induite en erreur par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

La bibliothèque comprend de nombreux documents, recherches scientifiques et ouvrages en langues arabe, française et espagnole, qui confirment le droit du Maroc à son Sahara, et mettent en avant les efforts déployés pour développer ses provinces du sud, ainsi que l’implication et la contribution des Sahraouis de la région eux-mêmes dans ces chantiers de développement.

Le Conseil veillera aussi à fournir ces informations dans différentes autres langues en particulier l’italien, le portugais et l’allemand, afin de faciliter la formulation de réponses aux questions soulevées par l’opinion publique des pays parlant ces langues sur la question du Sahara.

3- Le CCME a récemment signé un accord de coopération et de partenariat avec la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, qui prévoit notamment le lancement de formations académiques au profit des MRE centrées sur la question du Sahara marocain. A quel stade se trouve la mise en oeuvre de cet accord ?

Le formulaire d’inscription pour profiter de ces formations est prêt et sera lancé la semaine prochaine. Les Marocains du monde qui souhaitent développer leurs capacités de plaidoyer et profiter de ces formations sont invités à remplir ce formulaire.

Ces formations académiques seront dispensées par des professeurs universitaires et des académiciens en langues arabe, français, espagnol, ainsi qu’en dialecte marocain.

Je voudrais également annoncer qu’un cycle de master portant sur les questions du Sahara marocain sera ouvert aux Marocains du monde, avec des formations à distance compte tenu de la pandémie de Covid-19, en plus d’une formation en présentiel dans les pays européens, assurée par des universitaires marocains établis à l’étranger.