La République Centrafricaine félicite le Maroc de la décision US de reconnaître la souveraineté du Royaume sur son Sahara

lundi, 14 décembre, 2020 à 17:21

Bangui, 14/12/2020 (MAP)- La République Centrafricaine félicite le Maroc de la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume sur la région du Sahara et de l’ouverture d’un consulat général américain à Dakhla, en vue de renforcer leur coopération économique.

Dans un communiqué du ministère des affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger, parvenu lundi à la MAP, la République centrafricaine salue également “les dernières décisions prises respectivement par les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc, marquant l’engagement des deux Hautes Autorités, Sa Majesté le Roi du Maroc et le Président des Etats-Unis d’Amérique, d’œuvrer ensemble pour le règlement de la crise du Golfe, ainsi que pour la Paix et la stabilité dans le monde arabe”.

Au sujet de la décision du Maroc de reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques avec Israël, le communiqué souligne “la réaffirmation, par Sa Majesté le Roi au Président palestinien, de l’attachement indéfectible du Maroc au statut de la ville sainte d’Al Qods et à la stabilité au Moyen-Orient”.