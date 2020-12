Le Réseau des compétences maroco-américaines se félicite de la décision de Washington de reconnaitre la marocanité du Sahara

lundi, 21 décembre, 2020 à 17:28

New York – Le Réseau des compétences maroco-américaines aux Etats-Unis (AMCN) s’est félicité de la décision de Washington de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara, soulignant que cette décision historique contribuera de toute évidence à la promotion de la paix et de la prospérité dans l’ensemble de la région.

“La proclamation signée par le Président américain Donald Trump est un tournant historique majeur dans les relations entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc (…) et une victoire pour le règlement politique prôné par le Royaume” au différend régional autour du Sahara marocain, souligne l’AMCN dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

La décision américaine est également “une reconnaissance explicite du sérieux et de la crédibilité de la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine présentée par le Maroc comme solution démocratique, pacifique, et durable” pour mettre fin définitivement à ce différend artificiel.

L'”American Moroccan Competencies Network” salue également le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les actions décisives du Souverain pour défendre et préserver l’intégrité territoriale du Royaume et assurer sa sécurité et sa stabilité.

L’AMCN se félicite également des efforts importants consentis par la diplomatie marocaine pour concrétiser la vision de Sa Majesté le Roi et défendre les intérêts supérieurs du Royaume.