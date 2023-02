La résolution du Parlement européen ciblant le Maroc, une ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain (organisation)

dimanche, 19 février, 2023 à 16:41

Le Caire – La dernière résolution du Parlement européen ciblant le Maroc constitue une ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain, a souligné l’Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques (OSPAA).

Dans un communiqué publié dimanche, l’organisation a fait part de son étonnement vis-à-vis de la récente décision du Parlement européen concernant le Maroc, soulignant que cette décision constitue “une transgression des prérogatives de cette institution législative et une ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain”.

Et de poursuivre que les critiques émises par le Parlement européen concernant la liberté de la presse et d’expression au Maroc, et son appel à “l’arrêt des poursuites judiciaires contre un certain nombre de journalistes”, représentent une immixtion dans une affaire interne dans laquelle “nous refusons toute ingérence en sachant que le Parlement européen a fondé sa décision sur des allégations non confirmées”.

L’OSPAA est issue de la célèbre conférence de Bandung, l’une des manifestations de coordination et de coopération entre les pays indépendants d’Asie et d’Afrique, tenue en 1955 en Indonésie.