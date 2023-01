La résolution du PE, un acte inacceptable dépassant les prérogatives de cette institution (politologue)

mercredi, 25 janvier, 2023 à 19:20

Casablanca – La résolution du Parlement européen proférant des accusations dénuées de tout fondement contre le Maroc est un acte inacceptable car elle dépasse les prérogatives de cette institution qui devait se soucier des multiples problématiques dont souffre l’Europe avant de s’immiscer dans les affaires d’un Etat souverain, a affirmé le politologue Rachid Labker.

Dans une déclaration à la MAP, M. Labker a souligné que ce geste constitue une ingérence dans les affaires des institutions d’un pays tiers et une transgression du droit international, relevant que “cette réaction porte atteinte à la crédibilité de l’UE qui apparait comme étant un outil utilisé par des États dans le but d’exercer un chantage auquel le Maroc ne se soumettra jamais”.

Cette résolution, a-t-il indiqué, a fortement porté atteinte à la confiance entre les deux institutions marocaine et européenne et a mis à nu l’hypocrisie du parlement européen qui essaye d’ignorer les changements enregistrés et qui font du Maroc un Etat fort par ses institutions, ses principes et sa cohésion.

Selon M. Labker, la résolution du parlement européen est tout simplement constitué d’allégations qui n’impacteront en rien les fortes positions du Maroc, au contraire c’est un élément qui encouragera le Maroc a diversifié ses partenaires.

Cette résolution est juste décevante, a-t-il dit, ajoutant qu’il émane de plusieurs États déçus par les grandes avancées enregistrées par le Royaume, soutenant que la décision du Maroc de revoir ses relations avec le PE est la solution idoine, car il faut faire face à l’adversaire par les moyens nécessaires en adoptant un discours concentré sur le principe d’égal à égal.