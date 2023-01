La résolution du PE a fait fi des avancées et réformes politiques et juridiques au Maroc (universitaire)

jeudi, 26 janvier, 2023 à 21:44

Rabat – La résolution du Parlement européen (PE) a fait fi des avancées et des réformes politiques et juridiques que le Maroc a connues avec la Constitution de 2011, a affirmé Younes Belfellah, professeur des relations internationales et de l’économie politique à l’Université Paris 8.

Relevant que cette résolution n’est pas contraignante pour la Commission européenne et l’Union européenne, M. Belfellah a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la démocratie au Maroc a pour fondements, entre autres, le pluralisme politique, la réforme de la Moudawana et la promotion des droits de la femme.

M. Belfellah, directeur du think-thank MEDFOCUS, basé à Paris, a estimé que la décision du Parlement marocain, prise dans le cadre de la séance conjointe entre les Chambres des représentants et des conseillers, est une “réaction logique et forte” aux allégations du Parlement européen.

Cette décision, a-t-il ajouté, se veut une position ferme qui a prouvé que le contenu de la résolution du PE contient nombre de contre-vérités, expliquant que de telles décisions illustre la fermeté du Maroc dans sa réponse à ce genre d’agissements.

Quant au statut avancé du Maroc avec l’Union européenne, M. Belfellah a indiqué que l’évaluation de ce statut a démontré une grande coopération de la partie marocaine, notamment dans le domaine sécuritaire, et plus particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale.

Et de poursuivre que le Royaume, en tant que pôle important de stabilité et de développement, joue un rôle majeur dans le maintien de la stabilité au niveau des deux rives de la Méditerranée ainsi qu’en Afrique, expliquant que contrairement au Maroc, l’Union européenne a davantage tiré profit de ce statut avancé qui a également procuré des avantages économiques et commerciaux ayant incité les entreprises européennes à profiter du marché marocain, considéré comme une porte d’entrée vers le marché africain.

L’universitaire a conclu que la résolution du Parlement européen met en exergue la nécessité de mettre en place un partenariat stratégique garantissant les intérêts politiques et économiques du Maroc dans un cadre “gagnant-gagnant”, soulignant la capacité du Royaume à concilier les équilibres internationaux à travers d’excellentes relations avec les États-Unis d’Amérique et des relations développées et solides avec la Russie et la Chine, outre son rôle grandissant sur les plans régional et international.