La résolution du PE sur le Maroc est “inadmissible et injustifiée” (Politologue italien)

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:19

Rome – La résolution du Parlement européen sur le Maroc est “inadmissible et injustifiée”, a affirmé le politologue et écrivain italien Marco Baratto, soulignant que l’indépendance du pouvoir judiciaire au Royaume est ”incontestable” tout comme l’est son engagement “infaillible” en matière des droits de l’Homme.

Le Maroc ne ménage aucun effort pour le renforcement et la modernisation de son arsenal juridique et institutionnel, conformément aux dispositions de la Constitution de 2011, qui accorde une importance particulière à l’indépendance du pouvoir judiciaire, a déclaré M. Baratto à la MAP, dénonçant les allégations infondées contenues dans la résolution du parlement européen contre le Maroc.

“Le système judiciaire marocain se conforme aux normes internationales et démocratiques. Il n’a rien à envier aux pays occidentaux”, a relevé l’expert.

Au lieu de s’attaquer à un pays, dont l’engagement en la matière n’est plus à prouver, le parlement européen devra se tourner vers les “ réelles violations” des droits de l’Homme dans la région, a-t-il estimé, notant que la dernière en date est l’interdiction de trente prêtres d’un pèlerinage à Tibhirine, en Algérie.

D’après le politologue, les religieux, dont les visas ont été rejetés par Alger, devaient effectuer un pèlerinage dans des lieux chers à la mémoire des martyrs trappistes du crime de Tibhirine commis en 1996 lorsque sept moines trappistes furent enlevés de leur monastère de Tibhirine et tués.

Pourquoi le PE n’a-t-il pas réagi pour protéger la liberté de religion de ces prêtres ? s’interroge M. Baratto.

Le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées, suite aux dernières positions du Parlement européen à l’égard du Maroc.

Cette annonce a été faite dans une déclaration des deux Chambres du Parlement marocain lue par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami à l’issue d’une réunion commune co-présidée avec le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara et marquée par les interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupement parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique.

Le Parlement marocain a ainsi dénoncé la campagne tendancieuse qui cible le Royaume, et dont le dernier acte en date a été l’adoption par le PE d’une résolution le 19 janvier 2023.