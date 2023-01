La résolution du PE sur le Maroc, une ingérence dans les affaires intérieures d’un pays souverain (expert turc)

mercredi, 25 janvier, 2023 à 19:17

Istanbul – La récente résolution du Parlement européen sur le Maroc constitue un dépassement des attributions de cette institution législative et une ingérence dans les affaires intérieures d’un pays souverain, a affirmé l’expert turc en relations internationales, Taha Ouda Oglu.

Le Parlement européen doit agir dans le cadre de ses prérogatives et n’a pas qualité à donner son avis et à s’immiscer dans des dossiers régis par la justice d’un pays souverain, a déclaré M. Oglu à la MAP.

A ses yeux, cette décision ‘’précipitée est de nature à nuire au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne’’.

Mettant l’accent sur les acquis du Maroc en matière de droits de l’homme, engrangés au cours des dernières décennies, M. Oglu a relevé que le Maroc dispose d’un système complet qui protège les droits de l’homme et les libertés.

Commentant la décision du Parlement marocain de reconsidérer en profondeur ses relations avec l’institution législative européenne, le chercheur a souligné la justesse de cette décision, qui envoie un message selon lequel le Royaume n’acceptera pas les diktats ou les injonctions des institutions extérieures.

Le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées, suite aux dernières positions du Parlement européen à l’égard du Maroc.

Le Parlement marocain considère aussi que cette résolution du PE constitue un dépassement inadmissible de ses prérogatives et attributions, et une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l’indépendance des institutions judiciaires du Royaume.