La résolution du PE met à nu la duplicité de l’Europe (politologue)

mardi, 24 janvier, 2023 à 19:01

Washington – La résolution du Parlement européen à l’égard du Maroc met à nu la duplicité de l’Europe et démasque des milieux de plus en plus dérangés par un pays qui avance et se projette sans complexe sur l’échiquier régional et international, a indiqué l’analyste politique basé à Washington, Samir Bennis.

«Loin d’être motivés par le souci de préserver les droits de l’homme, les promoteurs de cette résolution, dont certains prétendent être des amis et alliés, trahissent leur complexe de supériorité. Le développement du Maroc les dérange tout comme sa politique étrangère indépendante, son exigence d’être traité avec loyauté et respect pour ses intérêts suprêmes, ainsi que son dynamisme pour diversifier ses partenaires stratégiques», relève M. Bennis dans une déclaration à la MAP.

Pour cet expert en relations internationales, cette résolution a tout l’air d’un «règlement de comptes» tellement elle s’inscrit dans une série de «coups bas et d’actes d’harcèlement» de la part de certains «nostalgiques du passé colonial» pour espérer faire plier le Maroc et porter atteinte à son partenariat stratégique avec l’UE.

Tout en s’étonnant du manque de réaction des eurodéputés face à des exactions commises au sein même de l’espace européen, M. Bennis se demande, par ailleurs, comment expliquer le silence complice sur les violations en masse en Algérie, dont la dernière en date est la dissolution pure et simple de la Ligue de défense des droits de l’Homme.