La résolution du PE n’est point contraignante tant pour la volonté politique de l’UE que pour ses membres (Écrivain-journaliste)

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:31

Rabat – La résolution du Parlement européen (PE) n’est pas contraignante tant pour la volonté politique de l’Union européenne (UE) que pour ses membres, estime l’écrivain-journaliste, Talaâ Saoud Al Atlassi, relevant qu’il s’agit d’une décision politique à contre-courant et sans effet pour l’UE et qui n’a aucun sens pour le Maroc à la fois sur le fond et la forme.

”Cette résolution évoque peut-être un autre Maroc, en éludant de manière préméditée les grandes réformes menées par le Royaume d’aujourd’hui ainsi que les grands acquis sur tous les plans accumulés depuis bien des années”, écrit-il dans un article publié mardi sur le site d’informations ”Machahid 24” sous l’intitulé ironique ”Le parlement européen recommande peut-être au Maroc un régime despotique !!!”, avant d’ajouter que les promoteurs de cette résolution ne veulent pas le Maroc des institutions, des ambitions démocratiques et de la cohésion entre l’ensemble des composantes de son système politique et social, un système qui évolue sans cesse et répond aux attentes du peuple marocain.

Relevant que les promoteurs de cette résolution ont pour intentions cachées de saper les fondements de l’État marocain et les leviers de sa démocratie, il souligne que leur manœuvre est vouée à l’échec face à un Maroc qui puise sa force dans la parfaite communion entre le Trône et le peuple.

Et de noter que les faits éludés par les députés européens qui ont voté pour cette résolution résident dans le fait que depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume vit de façon ininterrompue et résolue au rythme de vastes chantiers de réformes politique, sociale et culturelle avec l’objectif ultime d’asseoir par et pour les Marocains les fondements d’une démocratie réelle.

Pour lui, cette résolution est avant tout une affaire strictement européenne, le résultat de tensions entre certains gouvernements et formations de l’opposition au sein de l’UE et même entre son instance exécutive et son parlement, tout cela à l’instigation bien sûr d’un État bien connu qui cherche à travers ses manœuvres ourdies contre le Maroc à le soumettre sous pression et au chantage tout en s’en servant pour faire une démonstration de force.

Il assure, à ce propos, que le bouclier politique et moral marocain a prouvé son efficience et sa résilience face aux assauts hostiles tout comme c’est le cas aujourd’hui du sort de cette résolution du PE qui n’aura aucun impact sur le moral du Maroc et son assurance.

”La réponse du Parlement marocain a été ferme, sans concessions et reflétant les voix de toutes les composantes politiques, syndicales et professionnelles du pays, unanimement révoltées et indignées par cette résolution”, observe-t-il, avant de citer aussi la réaction du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire dénonçant avec véhémence les allégations contenues dans cette résolution sans fondements, tout comme celle du Conseil National de la presse (CNP) qui a relevé que cette résolution ne reflète pas la réalité de la pratique journalistique dans le pays et contient des interprétations et allégations recueillies auprès de certaines parties connues et reconnues pour leur hostilité politique notoire vis-à-vis du Maroc.

Autant de réactions exprimées par des institutions démocratiques, issues d’un long processus sur le chemin de la consécration de la démocratie, des acquis dont la réalisation a été accélérée grâce à une parfaite communion entre le Trône et les forces populaires qui cimente la volonté nationale et sa résilience face à toute forme d’inféodation, et c’est justement cette vérité que certains milieux européens, ulcérés et apeurés, tentent aujourd’hui vainement d’éluder, conclut-il.