La résolution du PE omet les réussites du processus de démocratisation au Maroc depuis plus d’une vingtaine d’années (universitaire)

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:27

Marrakech – La résolution votée par le Parlement européen (PE) omet toutes les réussites du processus de démocratisation entamée au Maroc depuis plus d’une vingtaine d’années, a affirmé l’enseignant à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech, Abderrahman Belgourch.

“Cette attaque incompréhensible du PE a omis les réalisations palpables au Maroc en matière de démocratie et de promotion des droits de l’Homme, dont sont témoins les organisations internationales et onusiennes”, a souligné l’universitaire dans une déclaration à la MAP.

Dr. Belgourch, également Président du Centre des Etudes et de recherches en Géopolitique et Sécurité (CERGS) relevant de l’Université Cadi Ayyad, a rappelé que depuis son indépendance, le Maroc a entretenu des relations étroites avec les institutions européennes et c’est dans ce cadre que les questions d’intérêt commun sont discutées et débattues, que ce soient les questions économiques, politiques ou culturelles.

Dans ce cadre, M. Belgourch a mis en relief la réaction pertinente du Parlement marocain qui, à raison, demande de rééquilibrer les relations avec le Parlement européen à cause de ses fallacieuses allégations, qui accusent les autorités marocaines de violer le droit à la liberté d’expression et d’information.

Le temps des intimidations est révolu dans un monde qui change, se transforme et transformant avec lui les rapports de force mondiaux, a relevé l’enseignant universitaire, estimant que ces résolutions “symboliques” du PE n’auront aucun impact sur la dynamique que connait le Maroc.

Le Maroc, dans un monde en mutation, tente de se frayer un chemin vers plus de progrès, notamment dans les questions relatives aux droits de l’Homme, a-t-il insisté.

“Oui au partenariat, non à l’ingérence et aux évaluations erronées”, a lancé cet enseignant universitaire à l’adresse du PE.