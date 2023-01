Résolution du PE: le partenariat doit être basé sur le respect et non pas “à sens unique” (expert américain)

mardi, 24 janvier, 2023 à 18:33

Washington – L’analyste américain Calvin Dark a estimé que le rejet unanime par le Parlement marocain de la résolution du Parlement européen (PE) est un “message clair et sans ambiguïté” que le partenariat doit être basé sur le respect et non pas “à sens unique”.

“Le rejet unanime par le Parlement marocain de la résolution du Parlement européen envoie un message clair et sans ambiguïté à l’Europe, selon lequel son partenariat avec le Maroc doit être fondé sur le respect mutuel, une communication bilatérale réfléchie et une volonté de travailler ensemble”, a indiqué M. Dark dans une déclaration à la MAP à Washington.

Pour ce spécialiste des questions africaines, la récente résolution du PE est l’”exemple même de la façon dont les alliés et les partenaires ne devraient pas interagir les uns avec les autres”.

“Dans un partenariat d’égal à égal, les parties peuvent et doivent aborder les sujets de préoccupation les unes avec les autres, afin de renforcer les progrès qui sont importants pour les deux parties. Cependant, ces conversations ne peuvent pas être à sens unique”, a ajouté le directeur et cofondateur du centre de réflexion RC Communications.

Le Parlement du Maroc a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées, suite aux dernières positions à l’égard du Royaume.