La résolution du PE, une “tentative flagrante” de saper le partenariat stratégique Maroc-UE (expert)

mercredi, 25 janvier, 2023 à 20:02

Errachidia – La récente résolution du Parlement européen (PE) à l’égard du Maroc est une “tentative flagrante” de saper le partenariat solide et stratégique entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a affirmé Dr Driss Ait Lahou, chercheur et expert en politiques publiques.

“Cette résolution contenant des accusations mensongères et des allégations graves dénuées de tout fondement nuit, avant tout, à l’image et à la crédibilité du Parlement européen, notamment sur le plan politique”, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

Pour M. Ait Lahou, par ailleurs professeur de sociologie à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia (FPE), il s’agit d’une campagne de harcèlement politique dont le but et d’empoisonner les relations entre l’UE et le Royaume, partenaire fiable et indispensable pour l’Europe.

“Cette résolution insensée démasque des milieux de plus en plus troublés par un pays arabe et africain qui se développe rapidement, qui s’ouvre davantage sur des partenaires de poids comme les Etats-Unis et la Chine, et qui se projette sans complexe sur l’échiquier régional et international”, a-t-il expliqué.

Aux yeux de cet expert, cette “ingérence inacceptable” dans les affaires internes du Maroc reflète le double discours du Parlement européen lorsqu’il s’agit de la question des droits de l’Homme, dans la mesure où de nombreux pays de l’UE ne respectent pas certains droits fondamentaux.

Il a, par ailleurs, rappelé que le Maroc avance à pas sûrs depuis plus de deux décennies sur la voie de la consolidation démocratique entamée depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, en renforçant la protection des droits de l’Homme et en consolidant les fondements de l’État de droit.