Des responsables palestiniens saluent le soutien constant de SM le Roi aux établissements éducatifs en Palestine

mardi, 23 février, 2021 à 18:57

Rabat – Des responsables palestiniens ont salué, mardi à Rabat, le précieux soutien que SM le Roi Mohammed VI accorde au secteur de l’éducation à Al-Qods et en Palestine en général, notamment à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods.

Intervenant lors d’une réunion élargie portant sur l’octroi de bourses à des recherches et études sur Al-Qods à l’Université d’Al-Qods et à la faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales à Gaza, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a mis en exergue le rôle du Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en matière de soutien à la cause palestinienne, ainsi que la supervision par le Souverain de l’action louable de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

A cet effet, le diplomate palestinien a mis en avant les efforts déployés par l’Agence, en particulier dans les domaines social et économique, ajoutant que l’Agence a réussi à mettre en œuvre des projets importants dans la ville sainte, touchant principalement aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, des sports et de l’habitat.

Le soutien de l’Agence à l’éducation et à l’édition d’ouvrages et études revêt une importance capitale dans la préservation de l’identité palestinienne et la protection de son héritage culturel et civilisationnel, aussi bien à Al-Qods que dans d’autres villes et régions de la Palestine, a-t-il affirmé, notant que ces efforts et initiatives sont “le témoignage éloquent de l’ampleur et de la valeur du soutien apporté par le Royaume du Maroc à la cause palestinienne, à même de prémunir la ville d’Al-Qods contre les tentatives visant à altérer ses caractéristiques civilisationnelles et religieuses”.

De son côté, le président de l’Université Al Azhar de Gaza, Ahmed El Tayyan, s’est félicité de la haute sollicitude de SM le Roi qui a bien voulu financer sur des fonds propres la reconstruction de la faculté agronomique et vétérinaire de Gaza, après avoir été entièrement détruite, à hauteur de plus de 7 millions de dollars et à laquelle le Souverain à choisi le Nom de Son Auguste Père, Feu SM Hassan II, mettant en exergue les liens étroits unissant les Palestiniens à leurs frères marocains.

Pour sa part, la vice-présidente de l’Université Al-Qods, Safaa Nasredine, a exprimé la gratitude de son université et de tous les établissements palestiniens à Al-Qods pour la sollicitude que SM le Roi accorde à cette ville et à ses lieux sacrés, louant, au passage, le soutien constant accordé par SM le Roi aux Maqdessis en particulier et au peuple palestinien en général, pour faire face à toutes les crises, notamment en cette période de crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, le directeur de l’éducation et de l’enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a passé en revue les réalisations de l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans le domaine de l’éducation, sous le Haut Patronage de SM le Roi, rappelant l’acquisition de biens immobiliers convertis en écoles, telles que l’école Al Nahda et l’école Salah Al Dine et la construction de nouvelles écoles comme l’école Hassan II à Wad Al Jaouz et le lycée Al Massira à Shaâfat, ainsi que les projets de restauration de dix écoles, dans le cadre du programme “Ma Belle École”.

Lors de cette réunion, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé un accord de coopération et de partenariat avec l’Université palestinienne d’Al-Qods pour l’octroi de bourses aux étudiants et enseignants chercheurs qui travaillent sur des sujets ayant trait à Al-Qods, à son passé, à son héritage religieux et civilisationnel et à ses liens avec les Marocains.

Cet accord, signé par le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, et le président de l’Université, Imad Abu-Kishk, vise à organiser les relations entre les deux parties en matière d’octroi de bourse d’encouragement par l’Agence aux doctorants et aux enseignants chercheurs, inscrits à l’Université.