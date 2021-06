Retour des MRE: La communauté marocaine de Belgique salue hautement le geste royal

lundi, 14 juin, 2021 à 9:10

Bruxelles – Des acteurs associatifs et des membres de la communauté marocaine résidant en Belgique ont salué hautement, dimanche, les instructions royales visant à faciliter le retour des Marocains du monde dans leur pays, soulignant l’impact de ce geste royal de grande envergue à l’égard des ressortissants marocains établis dans le Plat Pays.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont relevé que les instructions de SM le Roi, qui traduisent la sollicitude constante dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, interviennent à point nommé, un an et demi après le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-9, qui a eu de lourdes répercussions économiques et psychologiques sur les Marocains du monde, outre l’impact de l’éloignement des parents et des proches au Maroc imposé par la pandémie.