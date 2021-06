Retour des MRE : Les Marocains de Côte d’Ivoire saluent un geste Royal de “haute portée”

vendredi, 18 juin, 2021 à 21:14

Abidjan – L’Assemblée du Conseil des Marocains résidents en Côte d’Ivoire (ACMRCI) a salué les très Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour faciliter le retour des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger à des prix abordables, louant un geste Royal de “haute portée”.

“Nous saluons ce geste Royal magnanime de haute portée qui reflète l’intérêt constant que notre Souverain, que Dieu L’assiste, accorde à la communauté marocaine établie à l’étranger et à la protection de ses droits, en particulier durant cette conjoncture difficile marquée par les répercussions de la covid-19”, se félicite l’Association marocaine dans un communiqué parvenu à la MAP.

Cet acte bienveillant traduit la “sollicitude particulière” dont SM le Roi entoure les Marocains résidents à l’étranger et Son souci permanent de répondre à leurs aspirations et préoccupations, ajoute la même source.

Cette initiative, “que nous avons accueillie avec grande joie”, est une initiative “humaniste historique” qui permettra aux MRE de retrouver leurs familles au même titre qu’elle va renforcer davantage la relation des MRE avec la mère-patrie et consacrer le principe de la solidarité qui se traduit par la haute sollicitude Royale en toutes circonstances, peut-on encore lire.

Au nom de toute la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire, “nous réitérons notre loyalisme, notre allégeance et notre mobilisation permanente derrière SM le Roi pour la défense des causes sacrées de la patrie et de ses valeurs suprêmes”.