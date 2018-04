Réunion à Rabat de l’Union des Conseils économiques et sociaux d’Afrique, consacrée à son positionnement au sein de l’UA et de la CEDEAO

mardi, 24 avril, 2018 à 14:16

Rabat – L’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA) a tenu, mardi à Rabat, une réunion consacrée à l’élaboration d’une feuille de route portant sur son positionnement au sein de l’Union africaine, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et d’autres institutions internationales.