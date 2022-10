Réunion annuelle consultative entre le CPS de l’UA et le CS de l’ONU : la responsabilité du CS de l’ONU dans le maintien de la paix et la sécurité internationales réitérée

samedi, 15 octobre, 2022 à 15:43

Addis-Abeba – Les membres du Conseil de Sécurité (CS) de l’ONU et du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) ont souligné la responsabilité du Conseil de Sécurité de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément aux dispositions de la charte des Nations unies.

Lors de la réunion annuelle consultative conjointe entre les membres du CS de l’ONU et du CPS de l’UA coprésidée, vendredi à New York, par le Maroc et le Gabon qui président respectivement le CPS et le CS pour le mois d’octobre, les membres des deux Conseils ont réaffirmé la responsabilité principale du Conseil de Sécurité de l’ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les membres du CS de l’ONU et du CPS de l’UA se sont penchés notamment sur l’examen du renforcement des opérations de soutien à la paix en Afrique, la situation en Afrique de l’ouest, au Sahel y compris la menace terroriste dans la région, dans la région des Grands Lacs, ainsi que l’application des sanctions du CS de l’ONU dans les situations de conflits en Afrique, apprend-on auprès du CPS de l’UA.

La réunion consultative a été aussi l’occasion de mettre en exergue, entre autres, la relation entre les changements climatiques et la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que l’importance de l’approche multidimensionnelle et l’interaction entre paix, sécurité et développement en Afrique, indique-t-on.