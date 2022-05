La Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech de Marrakech mise en exergue à l’Union africaine

jeudi, 12 mai, 2022 à 15:08

Addis-Abeba – La Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech tenue à Marrakech a été mise en exergue, jeudi à Addis-Abeba, lors de la 14eme réunion ordinaire ministérielle du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sureté et la Sécurité de l’Union africaine.

L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi qui intervenait sur le terrorisme et l’extrémisme violent, a souligné l’importance de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech avec un accent particulier sur le Continent africain, décortiquant les défis imposés par le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique.

Le diplomate qui conduit la délégation marocaine à la 14eme réunion ordinaire ministérielle du CTS sur la Défense, la Sureté et la Sécurité de l’Union africaine, a noté que c’est la première réunion de cette Coalition qui se tient en Afrique, mettant en avant la détermination des pays membres à vaincre Daech.

M. Arrouchi qui a mis en avant le communiqué final de ce conclave international, a ajouté que la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech s’est tenue à la veille du Sommet extraordinaire de l’Union africaine prévu à Malabo en Guinée équatoriale qui sera consacré au terrorisme et le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique.

Revenant sur la lutte antiterroriste, le diplomate marocain a mis en avant la stratégie adoptée dans ce sens par le Royaume conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, rappelant notamment que plus de 210 cellules terroristes ont été démantelées au Maroc depuis 2002.

M. Arrouchi a aussi mis l’accent sur l’inauguration à Rabat du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique de l’UNOCT.

L’ordre du jour de cette réunion ministérielle du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sureté et la Sécurité de l’UA porte notamment sur l’examen du rapport du président de la Commission de l’UA en relation avec le renforcement de la Force africaine en attente et le déploiement des opérations de soutien à la paix, pour faire face aux conflits, au terrorisme et à l’extrémisme violent, du protocole d’accord entre l’Union africaine et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux sur la Force africaine en attente, du projet de plan de travail (2021-2025) sur le renforcement de la Force africaine en attente, ainsi que le projet de politique sur la protection de l’enfance dans les opérations de soutien à la paix de l’Union africaine.