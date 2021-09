La réussite du triple scrutin du 8 septembre «illustre la grande maturité démocratique» du Royaume (Ministre d’État belge)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 18:22

Bruxelles – La réussite du triple scrutin du 8 septembre au Maroc et le fort taux de participation de la population illustrent la grande maturité démocratique du Royaume, a souligné jeudi le ministre d’État et député fédéral belge André Flahaut.

«Il s’agit d’un scrutin très attendu et très important qui s’est déroulé dans de bonnes conditions avec une participation très significative et en nette progression», a estimé cet ancien président de la Chambre des Représentants du Royaume de Belgique et ancien ministre de la Défense dans une déclaration à la MAP.

Ce scrutin, a ajouté le ministre d’État belge, «donne un signal certain d’une grande maturité démocratique du Maroc et d’une sensibilité et une citoyenneté responsables qui se sont exprimées à travers les résultats de ces élections».

Pour M. Flahaut, «il est réjouissant de voir ce genre de scrutin tel qu’il a été organisé au Maroc avec des dispositions pratiques pour rapprocher l’électeur de tous les mécanismes afin qu’il puisse s’exprimer, sans oublier l’augmentation du nombre des bureaux de vote, la progression du nombre des candidatures féminines etc. Tout cela constitue des signes d’une grande maturité démocratique», a-t-il insisté.

Il s’agit, a ajouté le ministre d’État belge, de “signes de bon augure pour l’image du Maroc aussi bien en Afrique qu’en Europe et d’éléments importants qui renforceront davantage les relations du Royaume avec ses partenaires, notamment la Belgique”.

Plusieurs observateurs notamment étrangers ont salué le déroulement des élections du 8 septembre au Maroc.

L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a qualifié, jeudi, de “succès” ces élections organisées avec “intégrité” et “transparence” à travers l’ensemble du territoire du Royaume.

La délégation de l’APCE, conduite par le député italien Alberto Ribolla, a estimé dans un communiqué que “la tenue de ces élections complexes comme prévu, au milieu de la troisième vague de la pandémie, témoigne de l’engagement du Maroc à maintenir son ouverture et sa poursuite des standards plus élevés de démocratie et de l’État de droit”, notant que “les efforts déployés par l’État pour favoriser une participation plus large, plus inclusive et plus représentative méritent d’être reconnus”.