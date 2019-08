Révolution du Roi et du Peuple: Le discours royal établit “la vision globale” du travail de la Commission spéciale chargée du modèle de développement (M. Saaf)

mercredi, 21 août, 2019 à 12:52

Rabat, Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a établi “la vision globale” du travail de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement du Royaume, a affirmé M. Abdallah Saaf, professeur des sciences politiques à l’Université Mohammed V de Rabat.

Le discours Royal à l’occasion de la révolution du Roi et du Peuple est une continuité du discours de la Fête du Trône en ce qui concerne le modèle de développement, qui constitue un sujet principal et un dossier central pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a déclaré M. Saaf à la MAP à cette occasion.

Le contenu de ce discours important met en place la vision globale et les traits marquants du travail qui sera effectué par la Commission spéciale chargée du modèle de développement, a-t-il ajouté.

M. Saaf, également directeur du Centre d’études et de recherches en sciences sociales, a indiqué que le Souverain a détaillé dans ce discours la mission principale confiée à cette commission, en la qualifiant de triple mission de réajustement, d’anticipation et de prospective, ce qui permettra d’aborder l’avenir avec sérénité et assurance.

Par ailleurs, M. Saaf a souligné l’importance des sujets abordés dans le discours Royal, notamment la promotion du milieu rural, l’investissement dans le secteur agricole, la formation professionnelle, l’insertion des jeunes, outre la place de la classe moyenne qui constitue, selon lui, la colonne vertébrale de la société, la base de sa stabilité et la source de sa vitalité.