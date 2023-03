Rkouch Lachhab : Quand l’assistance aux personnes souffrant de handicap se transforme en passion quotidienne

mercredi, 8 mars, 2023 à 18:15

Par Samir LOTFY

Chichaoua – La promotion des conditions socioéconomiques des personnes à besoins spécifiques et de leurs droits et leur insertion au sein de la société se veulent de grands challenges pourtant, vite érigés en une passion quotidienne et une source de persévérance pour Mme Rkouch Lachhab, militante associative chevronnée ayant décidé, très tôt, de relever les défis, et ce pour le bonheur et le bien-être de cette catégorie sociale.

Cette mère de trois enfants aux qualités humaines avérées a commencé à s’intéresser sérieusement à la question de handicap et à être près des personnes qui en souffrent dans la province de Chichaoua, le jour où elle a fait venir au monde une petite fille trisomique, décidant ainsi d’engager “le combat” aux côtés de cette catégorie sociale, en vue de lui permettre une vie digne et de protéger ses droits.

Pour donner du sens à son militantisme et mieux cadrer ses actions en matière de lutte contre le handicap, cette technicienne spécialisée en technologie appliquée avait créée, le 29 juin 2006, l’Association “Al Khair” pour les personnes à besoins spécifiques avec comme objectifs majeurs, entre autres, d’oeuvrer en vue de consacrer la culture de l’action associative, de requalifier et préparer les personnes à besoins spécifiques en vue de leur insertion et leur garantir des prestations médicales et éducatives, tout en les faisant bénéficier de formations appropriées.

Chargée de la gestion du Centre de qualification et d’insertion des personnes à besoins spécifiques mis en place par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), cette association veille aussi à la promotion et au développement des compétences de cette catégorie sociale sur les plans psychologique, sportif et artistique via, l’organisation d’activités dédiées à la création de projets rentables en faveur de cette catégorie sociale et à la lutte contre l’analphabétisme et le décrochage scolaire.

Dans le cadre de son combat quotidien contre le handicap et le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires des différentes prestations offertes par son association, Mme Lachhab qui a su développer une grande expertise dans les domaines de la lutte contre le handicap, de la communication sociale et de la gestion associative, n’hésite guère à être à l’écoute de ces personnes et leurs proches, en étant présente, toujours proche et au fait de leurs souffrances et leurs attentes et par là, de leur donner une lueur d’espoir et d’optimisme.

Un optimisme permanent dont, elle ne cesse de faire “la devise” dans sa vie pour relever, avec sérénité et courage, l’ensemble des défis et challenges qui s’imposent et continuer d’inculquer cette culture de l’espoir auprès de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé, et ce, en partant de ses convictions, de sa foi et de sa forte éducation aux valeurs islamiques.

Et ce n’est pas tout, puisque Mme Lachhab dispose de plusieurs cordes à son arc car, au-delà de ses préoccupations associatives, et de son poste en tant que fonctionnaire de l’administration publique, elle est membre du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH), de la section provinciale du Centre Marocain des droits de l’Homme, de l’Union des associations opérant dans le domaine de handicap à Marrakech, ainsi que de comités consultatifs “égalité et approche genre” au sein de plusieurs instances élues, outre sa parfaite maitrise de langues (anglais, arabe, français et amazighe).

Au micro de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Mme Lachhab n’a pas hésité à raconter comment son militantisme en faveur des personnes à besoins spécifiques a commencé, la poussant à persévérer sur cette voie jusqu’à son élection en 2006 aux commandes de l’Association Al Khair, avec pour engagement, d’atteindre des résultats palpables à la faveur de cette catégorie sociale au niveau de la province.

Dans la foulée, elle s’est félicitée de la création dès 2015 du Centre de qualification et d’insertion des personnes à besoins spécifiques grâce à l’INDH, faisant part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer cette catégorie sociale, à promouvoir ses droits et à améliorer ses conditions socio-économiques.

Elle a, en outre, mis en avant tous les efforts déployés au niveau provincial, grâce à l’implication des autorités locales et différents intervenants, pour se doter de structures de proximité adéquates dans ce domaine.

Mme Lachhab a, par la même occasion, émis le voeu de voir ce centre, qui assure une prise en charge de toutes les formes de handicap, bénéficier d’une extension notamment, en raison du besoin pressant en la matière, se félicitant de la naissance de deux autres Centres similaires, dont un à Imintanout déjà opérationnel et un autre à Sidi Mokhtar en cours d’achèvement.

Et de poursuivre que le nombre de bénéficiaires a atteint près de 200, alors que la capacité d’accueil du Centre est de 160, louant au passage, les efforts déployés par nombre de partenaires. Un travail commun ayant permis d’atteindre des résultats très positifs et encourageants comme en témoigne, nombre d’enfants souffrant de handicap qui ont réussi à s’intégrer au sein des écoles, et ce, grâce un travail de qualité et des formations dispensées au sein de ce Centre, mais aussi à la mobilisation de quelque 20 cadres éducatifs et 12 cadres paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens, psychiatres, des kinésithérapeutes…).

“Nous veillons chaque année à intégrer au sein de ce Centre, de nouveaux enfants souffrant de handicap, étant donné qu’il y a une liste d’attente à éponger”, a-t-elle enchainé, notant que cette structure comprend aussi une salle dédiée à l’éducation spéciale, notamment pour enfants autistes, et un espace consacré à la lutte contre différents formes de handicap.

Et de faire savoir, en guise de conclusion, que les autorités provinciales et une multitude d’acteurs oeuvrent afin de pouvoir doter ce Centre d’antennes à implanter au niveau de différentes zones connaissant un nombre important de personnes souffrant de handicap.