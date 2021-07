Le rôle agissant du Maroc sous le leadership de SM le Roi hautement salué par le Commissaire de l’UA au commerce

vendredi, 30 juillet, 2021 à 15:20

Addis-Abeba – Le rôle agissant du Maroc, sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, au sein de l’Union Africaine (UA), a été hautement salué par le Commissaire de l’UA chargé du commerce et de l’industrie, Albert M. Muchanga.

“Le Maroc est un membre très actif de la famille de l’Union Africaine. Le rôle agissant du Royaume au sein de l’Union s’est développé grâce à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui est un leader panafricaniste”, a souligné M. Muchanga dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre, vendredi au siège de l’UA, avec l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

“Le Maroc fait partie de l’Afrique et l’Afrique fait partie du Maroc. Ensemble nous sommes frères et sœurs”, s’est réjoui le haut responsable africain, qui a mis en exergue l’étroite collaboration avec le Royaume pour trouver des solutions favorisant une reprise économique rapide de l’Afrique.

Lors de cette entrevue, MM. Arrouchi et Muchanga ont abordé principalement la coordination entre la Mission du Royaume et le département du commerce et de l’industrie de l’UA, en particulier l’élaboration d’un plan d’action pour les 12 années à venir, sachant que le Maroc va présider le sous-comité du Comité des Représentants permanents sur les questions économiques et commerciales.

Les deux parties ont également évoqué la continuité du dialogue et de l’interaction sur les moyens à même de répondre aux défis actuels qu’impose la pandémie de la Covid-19, surtout les répercussions économique et sociale sur le Continent.

Le diplomate marocain et le Commissaire de l’UA ont aussi abordé le rôle clé du Maroc dans le domaine de l’industrialisation, à la lumière des projets menés et des initiatives prises par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment le nouveau modèle de développement.

La prochaine visite au Maroc de M. Albert M. Muchanga a été également évoquée lors de cette entrevue, au cours de laquelle le Commissaire de l’UA a exprimé ses vives félicitations au Royaume à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux ancêtres.