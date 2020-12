Le rôle du Maroc est primordial dans la résolution du conflit palestino-israélien (politologue espagnol)

lundi, 14 décembre, 2020 à 10:56

Madrid – Le Royaume du Maroc s’érige comme une “véritable référence de paix, de tolérance et de coexistence” dans le monde entier et son rôle s’avère “primordial” dans le règlement du conflit palestino-israélien, a souligné le politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano.

“La situation au Moyen-Orient est difficile et nécessite, aujourd’hui plus que jamais, des acteurs fiables dotés d’une importante capacité de négociation et de dirigeants engagés en faveur de la paix. Dans ce sens, le rôle de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, est vital pour résoudre le conflit entre Palestiniens et Israéliens et rétablir la paix dans la région”, a relevé M. Altamirano dans une déclaration à la MAP.

“Le Maroc a toujours respecté et soutenu les principes de coexistence pacifique et de tolérance sous la conduite de SM le Roi qui ne cesse de réaffirmer Son ferme engagement en faveur de la cause palestinienne”, a-t-il fait remarquer, ajoutant que la reprise des contacts officiels entre le Maroc et Israël est un élément important pour “promouvoir la paix dans la région”.

“La paix exige du courage et de la générosité, des valeurs préconisées par SM le Roi. Je pense donc que la contribution du Maroc, en tant que puissance émergente en Méditerranée, dans l’Atlantique et en Afrique, pour résoudre le conflit palestino-israélien est fondamentale”, a souligné le politologue espagnol.

S’agissant de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, M. Altamirano a indiqué que cette décision «permet un réel espoir pour l’avenir» afin de parvenir à une solution à la question du Sahara dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume.

“L’autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine est la seule et unique alternative réaliste pour garantir la stabilité et la prospérité de toute la région”, a-t-il conclu.