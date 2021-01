Royuela, ce petit village espagnol qui défie le froid glacial

jeudi, 14 janvier, 2021 à 12:53

Par Omar EL MRABET

Madrid – Suite au passage de la tempête de neige dite Filomena, une grande partie de l’Espagne est frappée par une vague de froid historique qui complique les opérations de déneigement dans la plupart des régions de l’intérieur du pays. Une situation exceptionnelle qui ne semble pas prendre par surprise le petit village de Royuela, situé dans le sud-ouest de la province de Teruel.

Dans la nuit de lundi à mardi, le mercure est descendu à -29,9 dans ce village de 200 habitants de la communauté autonome d’Aragon, selon des données de l’agence météorologique espagnol AEMET, enregistrant ainsi un record de froid en Espagne.

Bien que le soleil brille maintenant splendidement, les neiges d’un mètre suspendus aux toits et les grandes plaques de glace sur le sol confirment les températures glaciales enregistrées ces derniers jours dans un village habitué à des situations similaires.

Les habitants de Royuela ne laissaient rien au hasard. Souffrant d’un climat rigoureux tout au long de l’hiver et de l’automne, ils luttent chaque matin contre la neige pour dégager les routes et faciliter les déplacements.

Malgré ces conditions, à Royuela personne ne manque le travail à cause de la tempête et le froid et même les classes ne sont jamais suspendues sauf en cas d’ordre du gouvernement régional d’Aragon.

« Nous savons comment faire face à ce temps et nous menons une vie normale. Si à chaque fois qu’il y a une tempête de neige et une baisse des températures nous devions rester à la maison, donc on ne va jamais quitter nos domiciles », explique Merche Barrera, responsable d’un des deux cafés du village.

“Cette situation n’est pas nouvelle pour nous. Nous la vivons très calmement. Mais nous devons recourir à la pelle dès les premières heures du matin pour pouvoir tracer notre chemin et faire usage du matériel que la mairie nous prête pour déneiger les rues”, indique Barrera dans des déclarations rapportées par des médias locaux.

Pura, 71 ans, regarde avec fierté les « petits icebergs » qui se sont formés sur le toit de sa domicile: “C’est vraiment un spectacle. C’est une cascade de glace. La vie ici est un luxe”, confie cette femme pour qui la neige fait partie du paysage de Royuela.

“Nous sommes ici à environ 1.200 mètres d’altitude et passer l’hiver à -15º est une chose naturelle », indique Pura qui fait de la marche chaque jour malgré le climat peu clément.

Gregorio, 66 ans, prend cette situation exceptionnelle avec bonne humeur, en disant qu’”à Royuela, nous sommes bronzés et bien soignés”. Selon ce retraité, les plaques de neige mettront plus de deux semaines à disparaître “à moins qu’une autre chute de neige n’arrive et qu’elle soit humide, car celle qui est tombée ici est sèche et met plus de temps à disparaître même avec du sel ».

En dépit de ce froid polaire, qui complique la vie normale dans la plupart des régions espagnoles, les habitants de Royuela accueillent la neige et la baisse des températures à bras ouverts et accomplissent leurs rituels quotidiens en se réunissant dans les deux cafés dont dispose le village pour discuter de la tempête et boire des rafraîchissements ! Pour eux la vie ne peut pas être arrêtée par une tempête de froid.