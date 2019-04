Saeb Erekat salue les positions de SM le Roi en soutien à la cause palestinienne

mardi, 2 avril, 2019 à 23:57

Ramallah – Le secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat a salué, mardi, les positions de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, et celles du peuple marocain en soutien à la cause palestinienne.

“SM le Roi et le peuple marocain soutiennent de manière constante les causes justes du peuple palestinien et ses droits nationaux inaliénables, notamment en rapport avec la question d’Al Qods, capitale de l’Etat palestinien”, a dit Saeb Erekat dans des déclarations à la presse.

La toute dernière de ses positions fermes et constantes est la signature de l’Appel d’Al Qods par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et Sa sainteté le Pape François, a ajouté le responsable de l’OLP.

L’Appel d’Al Qods, a-t-il ajouté, est une “initiative historique visant à préserver la statut de la ville sainte comme carrefour des religions monothéistes”.