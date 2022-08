Sous le sage leadership de SM le Roi, le Maroc a accompli des réalisations diplomatiques remarquables (éditrice du magazine “The New Africa”)

mardi, 23 août, 2022 à 19:25

Abuja – Le Royaume du Maroc a accompli, sous le sage leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des réalisations diplomatiques remarquables, plus particulièrement après son retour au sein de l’Union africaine (UA), a indiqué, mardi, l’éditrice du magazine nigérian “The New Africa”, Gift Chidima Nnamoko Orairu.

Réagissant au discours adressé par SM le Roi à la Nation à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Mme Nnamoko Orairu a déclaré à la MAP que le Maroc a accompli, sous le sage leadership de SM le Roi, des réalisations diplomatiques remarquables, plus particulièrement après son retour au sein de l’UA.

“Ceci est clairement visible dans le soutien constant de la communauté internationale à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour mettre fin à un conflit de longue date lié au Sahara marocain”, a-t-elle expliqué.

Elle a, par la même occasion, réitéré son soutien à la vision du Souverain pour résoudre les conflits, la considérant comme un exemple pour l’ensemble du continent africain.

“J’ai apprécié la manière dont SM le Roi a géré les relations du Maroc avec les autres pays. Alors qu’il était au cœur du conflit, il a toujours appelé à la paix, au dialogue et choisi la diplomatie plutôt que les conflits. C’est la manière la plus sage de prévenir toute éruption ou instabilité sociale dans la région”, a dit Mme Nnamoko Orairu, également PDG de la Three Sixteen Leadership Academy, une institution de nouvelle génération pour les leaders.

S’attardant sur son expérience au sein du magazine “The New Africa”, elle a relevé que “nous avons eu l’honneur de réaliser une édition spéciale sur les initiatives de SM le Roi en Afrique et nous avons été émerveillés par toutes les réalisations d’un Leader visionnaire et sage”.

Elle a poursuivi qu’à travers l’Afrique, presque la majorité des Etats membres de l’UA soutiennent l’intégrité territoriale du Maroc.

“Aujourd’hui, dans le contexte actuel, pas un seul pays ne souhaite une quelconque division ou menace pour la sécurité”, a-t-elle ajouté, espérant que “le reste des pays africains se joindront à nous”.

En tant que Nigériane de la diaspora, elle a exprimé son appréciation de l’attention que porte SM le Roi à la diaspora et aux compétences marocaines à l’étranger pour sa contribution cruciale au développement de la patrie.

“Je souhaite que nous ayons des initiatives similaires dans toute l’Afrique et que nous construisions un conseil ou une plateforme de la diaspora africaine solide, avec des compétences dans différentes disciplines capables de fournir des conseils et d’autres contributions aux États membres de l’UA”, a-t-elle lancé.

Elle a conclu que “la Révolution du Roi et du Peuple constitue un moment historique qui symbolise les liens étroits entre le Trône et le Peuple, car le Maroc connaît une révolution continue mettant en évidence les évolutions dans tous les secteurs avec les initiatives innovantes de SM le Roi pour le Maroc et le reste du continent africain”.