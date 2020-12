Sahara: Antigua-et-Barbuda réitère son soutien à la proposition marocaine d’autonomie

vendredi, 18 décembre, 2020 à 0:29

Le Groupe Al Omrane (GAO) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) ont signé, jeudi à Rabat, deux contrats de financement au profit de deux projets de recherche & développement (R&D) appelés “Monomu alternatif silico-calcaire expansé (MASCE)” et “Brique de Jerada”.