Sahara: Le Bahreïn réaffirme son soutien “constant et solidaire” à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc

mardi, 8 octobre, 2024 à 14:05

Nations Unies (New York) – Le Bahreïn a réitéré, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, sa position “constante et solidaire” en soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc.

“Le Royaume du Bahreïn réaffirme sa position constante et solidaire avec le Royaume du Maroc dans la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale”, a souligné la représentante du Bahreïn devant les membres de la Commission.

La diplomate a indiqué que son pays renouvelle son soutien aux efforts sérieux que déploie le Maroc en vue de trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, basée sur l’initiative d’autonomie et dans le cadre de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

Elle a également salué les efforts du Secrétaire général des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis et dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc.