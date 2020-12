Sahara : Quand la chaîne ARTE dévoile au grand jour les fake news du « polisario » et ses acolytes!

jeudi, 3 décembre, 2020 à 15:45

L’universitaire et journaliste australienne, Jessica Swann, a souligné, jeudi, la pertinence de l’action pacifique, légale et non offensive qui a été menée par le Maroc pour débloquer le passage d’El Guerguarat, au Sahara marocain, mettant en relief les caractéristiques du Royaume en tant que “oasis de paix et de stabilité dans la région”.