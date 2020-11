Sahara : Un collectif d’associations maroco-françaises se félicite de l’intervention des FAR pour libérer la zone frontalière d’El Guerguarat

jeudi, 26 novembre, 2020 à 18:56

Paris – Un collectif d’associations maroco-françaises de plusieurs départements de France s’est félicité de l’intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour libérer la zone frontalière d’El Guerguarat et rétablir l’ordre et la sécurité dans la région.

Dans un communiqué, le collectif qui regroupe la Coordination internationale d’Autonomie du Sahara, l’association des compétences maroco-françaises, la coordination des Marocains de France, l’association culturelle marocaine de Normandie, l’association Ensemble Ici et Ailleurs, l’association culturelle Ibn Batouta, l’association des ressortissants marocains pour le progrès et la culture, l’association de solidarité citoyenne Evreux et l’association La Passerelle des cultures solidaires, a salué “l’intervention ferme, pacifique et limitée, menée par les Forces Armées Royales le 13 novembre dernier, dans le strict respect de la légalité internationale, pour rétablir l’ordre, assurer la libre circulation des biens et des personnes et garantir leur sécurité dans la zone frontalière d’El Guerguarat”.

Le collectif a, par la même occasion, “dénoncé et condamné dans les termes les plus fermes les actes de banditisme perpétrés par les milices armées du polisario qui sévissent à la frontière Sud du Royaume du Maroc, en transgression flagrante des résolutions N° 2414 et 2440 du Conseil de sécurité de l’ONU, guidés par le seul dessein de troubler le processus politique d’autonomie élargie initié par le Maroc, de concert avec la communauté internationale, depuis 2007”.

Le collectif d’associations a également “condamné avec la même fermeté les actes de vandalisme commis par des individus d’appartenance douteuse contre les représentations consulaires du Royaume en Espagne, et se réjouit de la réaction des autorités espagnoles qui ont su mettre fin et sanctionner ces faits de délinquance”.

Il a, en outre, exprimé “l’attachement indéfectible de ses membres à l’unité nationale du Maroc, à son intégrité territoriale, à ses symboles sacrés et à ses institutions, et à leur tête, la Monarchie Alaouite chérifienne en la personne de SM le Roi Mohammed VI”.

Par ailleurs, dans un communiqué distinct, l’association des compétences maroco-françaises (ACOMAF) et l’ensemble de ses membres, ont condamné « les agissements provocateurs des séparatistes et de leurs soutiens à El Guerguarat au Sahara Marocain, terre patrie, et cela en dépit et au mépris des rappels à l’ordre lancés par le Secrétaire Général de l’ONU et en transgression des résolutions du Conseil de Sécurité».

Tout en saluant l’intervention du Maroc pour sécuriser cette zone frontalière dans le strict respect des règles internationales et dans un objectif de pacification et de retour à la normale, l’association a tenu à exprimer sa reconnaissance aux valeureuses Forces Armées Royales.

Elle a également fait part de « son adhésion aux initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, garant de l’équité pour chacun de ses sujets et aussi de tous ceux qui sont profondément attachés au Maroc, pour le règlement du conflit régional autour du Sahara marocain conformément à la légalité internationale ».

« Nous, ACOMAF, sommes attachés à notre terre patrie le Royaume du Maroc, attachés à son unité nationale et à son intégrité territoriale, et à tout ce qui entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale unie et indivisible », a souligné l’association basée à Mantes-la-Jolie.

De son côté, l’Association de Solidarité Citoyenne, a affirmé dans un autre communiqué, “au nom de toute la communauté Marocaine de la ville d’Evreux, que l’intégrité territoriale du Maroc est une ligne rouge de Tanger à Lagouira”, rappelant « son attachement à cette intégrité sous la vision stratégique et économique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

« Nous resterons toujours fidèles au serment de notre glorieuse Marche Verte et à notre devise : Allah- Alwatan-Almalik », a affirmé l’association qui a salué l’intervention professionnelle des Forces Armées Royales pour rétablir l’ordre et sécuriser le poste-frontalier d’El Guerguarat. Une intervention qui a été couronnée de succès, s’est félicitée l’Association de Solidarité citoyenne.