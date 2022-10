Sahara: La Côte d’Ivoire appelle à la reprise du processus des tables-rondes, réaffirme son soutien au plan d’autonomie

mardi, 11 octobre, 2022 à 21:41

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présidé mardi les travaux de la rencontre nationale de partage des résultats de la première phase du projet d’accompagnement pédagogique basé sur l’approche d’enseignement “Teaching at the right level” (TARL).