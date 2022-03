Sahara: la décision de l’Espagne traduit «la reconnaissance internationale croissante» des droits légitimes du Maroc (Analyste américain)

samedi, 19 mars, 2022 à 19:28

Washington – Le soutien apporté par l’Espagne au plan marocain d’autonomie comme étant la solution la plus sérieuse et crédible pour clore le différend régional sur le Sahara traduit «la reconnaissance croissante de la communauté internationale de la légitimité» des droits du Maroc, a indiqué le vice-président de l’American Foreign Policy Council à Washington, Ilan Berman.

«La décision de l’Espagne est capitale pour deux raisons », a expliqué, dans une déclaration à la MAP, ce spécialiste des relations internationales et des questions de sécurité, en réaction à la teneur du message adressé à SM le Roi Mohammed VI, par le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dans lequel il a affirmé que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.

« Premièrement, cela marque une sorte de + réinitialisation+ des relations entre Madrid et Rabat, ce qui était indispensable compte tenu de la proximité géographique des deux pays et de leur importance l’un pour l’autre», a précisé M. Berman.

Selon cet ancien conseiller des départements d’État et de la Défense des États-Unis, la deuxième raison qui explique l’importance de la nouvelle position espagnole, est qu’elle «reflète une reconnaissance croissante de la part de la communauté internationale de la légitimité” des droits du Maroc sur le Sahara ainsi que de l’importance de l’initiative d’autonomie « comme étant la seule solution viable à un problème de longue date».

«Les implications d’une telle décision sont importantes», a tenu à relever cet auteur d’une série d’ouvrages sur les questions internationales.

« Avec cette décision, le gouvernement espagnol signale qu’il veut ouvrir une nouvelle ère dans les relations bilatérales et qu’il considère le Royaume comme un acteur politique clé et un pourvoyeur de sécurité sur le continent africain», a dit l’analyste et contributeur dans différentes publications spécialisées.