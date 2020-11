Sahara: la diaspora marocaine manifeste à Paris en soutien à l’intervention marocaine à El Guerguarat

samedi, 28 novembre, 2020 à 21:23

Paris- Des membres de la communauté marocaine établie en France ont manifesté, samedi place de la République à Paris, en soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative du Royaume de rétablir la libre circulation à El Guerguarat.

Brandissant le drapeau national et des portraits de SM le Roi Mohammed VI, initiateur du projet d’autonomie au Sahara et de feu SM Hassan II, artisan de la Marche Verte, les Marocains de France ont salué la décision juste et courageuse du Royaume ayant permis de libérer la circulation des personnes et des biens et de rétablir l’ordre et la sécurité dans cette zone stratégique.

Entonnant l’hymne national et des chansons patriotiques, la diaspora marocaine s’est mobilisée pour faire part de sa solidarité avec la mère-patrie, suite à l’intervention marocaine pacifique à El Guerguarat, et promouvoir auprès de l’opinion publique française le message de paix et de sagesse prôné par le Royaume pour le règlement du différend artificiel autour de ses provinces sahariennes.

Par la même occasion, ils ont dénoncé les manœuvres récurrentes des séparatistes du polisario et de leurs acolytes visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité du Royaume.

Dans des déclarations à la MAP, des représentants de plusieurs associations de Marocains de l’hexagone se sont dits mobilisés pour faire échouer tous les plans des séparatistes du polisario tendant à saper les efforts déployés par le Maroc en vue d’une solution politique au différend du Sahara marocain et pour le développement de ces provinces.

A cette occasion, Mouaissa Mouaissa, président de la section française de la Coordination Internationale d’Autonomie du Sahara Marocain (CIASM) a souligné que les Marocains de France se sont donnés rendez-vous sur l’historique place de la République pour exprimer leur soutien à l’initiative de SM le Roi, pour contrecarrer les allégations des séparatistes et mettre à nu leur propagande de victimisation mensongère auprès du peuple français.

De son côté, Naima Demnati, présidente de Coeur Méditerranéen, une association culturelle et patriote oeuvrant à la promotion de la culture marocaine en France, a souligné que la diaspora marocaine soutient pleinement les initiatives du Royaume, notant que l’amour du Sahara coule dans les veines de tout Marocain et que le Sahara a toujours été marocain et le restera pour l’éternité.

Mohamed Rakoub, président de l’Association de l’amitié franco-marocaine et de l’Union des Associations marocaines de l’Essonne, a déclaré, pour sa part, que le Sahara marocain demeure la première question des Marocains partout dans le monde, rappelant l’attachement des Marocains de France à la marocanité du Sahara et leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI.

Il a souligné également que les manoeuvres des séparatistes, qui se sont mués en une bande criminelle et en une organisation terroriste, sont vouées à l’échec grâce à la vigilance permanente des Marocains, à leur tête SM le Roi Mohammed VI.