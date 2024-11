Sahara: Le discours Royal dénote de l’attachement du Maroc à la justice, conforte ses droits immuables (Expert américain)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 22:09

New York – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49è anniversaire de la Marche Verte dénote de l’attachement viscéral du Maroc à la justice et conforte les droits immuables du Royaume sur ses provinces du Sud, a souligné l’expert américain, Samuel Millner.

Dans une déclaration à la MAP en réaction à la teneur du discours Royal, le chercheur à la George Mason Law Center for the Middle East and International Law, a relevé que sous le leadership clairvoyant du Souverain, l’approche du Maroc a raffermi davantage “l’alignement international” à sa position légitime, en consacrant une réalité tangible et une vérité irrévocable, fondées sur le socle du droit, de la légitimité et de l’engagement responsable.

Il a, dans ce cadre, mis en avant la dynamique de soutien international accru à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie en tant que “seule solution réaliste” à ce différend régional, citant à ce propos l’appui de plusieurs pays influents aux droits immémoriaux du Maroc comme la France, l’Espagne et les Etats-Unis.

Cet élan sans cesse grandissant est à mettre à l’actif d’un leadership Royal visionnaire qui a su transformer les dynamiques de la politique étrangère notamment à travers l’Europe, a encore estimé l’analyste américain, en évoquant un consensus quasi-général dans ce continent en soutien au plan marocain d’autonomie.

Réaffirmant que la souveraineté du Maroc sur son Sahara est ancrée dans l’histoire et transcende toute négociation, le politologue a fait observer que ce “réalignement international significatif” favorise la stabilité régionale et soutient les initiatives du Royaume visant à intégrer le Sahara marocain dans un cadre socio-économique plus large.

Dans ce contexte, le Royaume se distingue comme “pourvoyeur” de stabilité, de sécurité et d’intégration dans la région et au-delà comme en témoigne l’initiative internationale de SM le Roi tendant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan atlantique, a indiqué Samuel Millner.

Et de conclure que la commémoration de la Marche Verte incarne à juste titre l’unité entre toutes les composantes de la société marocaine dans l’effort collectif de défense de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume sur l’ensemble de son territoire.