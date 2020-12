Sahara : de par sa force juridique et politique, la décision américaine est un succès diplomatique du Maroc (média chilien)

mardi, 22 décembre, 2020 à 18:33

Santiago – La reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, proclamée par un décret présidentiel qui lui donne la force juridique et politique nécessaire, est un succès de la diplomatie marocaine qui renforce les chances de parvenir à davantage de réalisations à long terme, a écrit l’hebdomadaire chilien Cambio21.

“La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a été proclamée par un décret présidentiel, qui lui donne une force juridique et politique, et s’est accompagnée quelques jours plus tard de deux événements majeurs : le dévoilement par les Etats-Unis de la nouvelle carte du Maroc incluant le territoire des provinces du sud et la notification du Conseil de sécurité et du Secrétaire Général de l’ONU de la décision”, a souligné la publication dans un article de la journaliste Paz Milet.

“Cela montre qu’un réel engagement était requis de la part des États-Unis et que, d’autre part, la communauté internationale était impliquée au plus haut niveau institutionnel pour soutenir la continuité de l’accord”, a-t-elle relevé.

Pour l’auteur de l’article, “la décision des États-Unis, qui s’inscrit dans une politique d’Etat à travers une action menée dans une logique politique et stratégique, reflète un succès de la diplomatie marocaine et renforce les perspectives d’obtention d’autres réalisations à long terme”.

Rappelant l’engagement américain à ouvrir un consulat à Dakhla qui “est de nature fondamentalement économique”, l’hebdomadaire fait observer que cette décision est le “fruit d’un long processus de concertations (…) de manière à garantir l’engagement réel des États-Unis”.

Le média chilien a également évoqué l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président de l’Autorité Nationale Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou Mazen, au cours duquel le Souverain a notamment souligné que le Maroc soutient la solution à deux États.

Selon la même source, la réactivation des mécanismes des relations avec Israël, qui compte une communauté d’origine marocaine attachée à son identité marocaine, contribuera à ouvrir une nouvelle étape dans le processus des négociations entre Palestiniens et Israéliens.