Sahara : Le groupe d’amitié France-Maroc du Sénat français appelle à une solution s’inspirant de la proposition de large autonomie préconisée par le Maroc

lundi, 9 novembre, 2020 à 10:57

Paris – Le groupe d’amitié France-Maroc du Sénat français a appelé à une solution s’inspirant de la proposition de large autonomie préconisée par le Maroc.

« Le groupe d’amitié France-Maroc du Sénat salue le 45e anniversaire de la Marche Verte. Au moment où la tension est vive à Guerguarat, nous appelons une fois de plus à une solution pacifique et négociée sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations Unies s’inspirant de la proposition de large autonomie préconisée par le Royaume du Maroc », a indiqué son président Christian Cambon.

«Depuis 45 ans le Royaume du Maroc a consenti de gigantesques efforts en investissant dans le logement, la santé, l’éducation, les activités économiques et les équipements publics, comme l’a constaté le groupe d’amitié France-Maroc du Sénat en se rendant sur place », a souligné M. Cambon dans une déclaration à la MAP.

« Plus que de tensions et de conflits armés, les populations civiles de cette région ont besoin de développement économique et social pour vivre en paix dans cette partie du monde », a-t-il affirmé.

Dans Son discours à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’ « engagement sincère » du Maroc à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre du respect des Résolutions du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive, sur la base de l’Initiative d’autonomie.

Le Souverain a également a réitéré le ferme engagement de poursuivre l’action afin de faire des provinces du Sud un moteur de développement régional et continental.